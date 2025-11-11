Aticco continúa su expansión y abre su primer coworking fuera de España

Llevan menos de diez años en el sector del coworking y las oficinas flexibles, pero en este tiempo ya se las han ingeniado para hacerse con quince espacios en Barcelona, Madrid y Valencia, reunir una comunidad de más de 6.000 profesionales y empresas, y adentrarse en nuevos segmentos como el coliving y la incubación de start-ups.

Para Attico, la expansión, lejos de detenerse, continúa. Y hoy, marca un nuevo hito con la apertura de su primer espacio de coworking fuera de España, concretamente en Lisboa (Portugal). El nuevo edificio, bautizado como Aticco República, es propiedad del fondo letón Incity Capital, y la operación ha sido asesorada por la consultora inmobiliaria JLL.

Así, el coworking luso tiene previsto abrir oficialmente sus puertas en verano de 2026 y estará situado en la Avenida da República, n.º 26, en pleno corazón del barrio de Saldanha, donde se concentra buena parte de la actividad empresarial de la capital portuguesa. Con una superficie total de 7.413 m², ofrecerá espacios de trabajo que van desde oficinas privadas hasta áreas compartidas, salas de reuniones, además de servicios como gimnasio, terraza, restaurante y aparcamiento.

La zona, destacan desde la compañía, ha sido elegida por su ubicación —en el distrito financiero principal de Lisboa (CBD)—, su conexión con el transporte público y su proximidad a otros polos de negocios. “Situado en el corazón del distrito financiero de Saldanha, ofrece exactamente lo que Aticco buscaba: una presencia premium en una de las zonas empresariales más dinámicas de Lisboa, con excelente conectividad y proximidad al ecosistema de startups y empresas tecnológicas de la ciudad”, destaca Bernardo Vasconcelos, Head of Office Leasing en JLL Portugal,.

Incity Capital llega a un acuerdo con Attico

Este nuevo espacio será gestionado bajo un acuerdo de Management Agreement con Incity Capital, propietaria del edificio. Con sede en Riga (Letonia), este fondo se constituyó como sucesor de Incity Real Estate Agency, que opera en el país desde 2006. En 2016, lanzó una nueva sociedad de gestión de capital privado centrada en el desarrollo inmobiliario, con una cartera de clientes compuesta mayoritariamente por grandes patrimonios. En 2024, sus activos suman un valor de 26,9 millones de euros.

Bajo este modelo, el fondo se beneficiará de la rentabilidad adicional que genera la actividad de coworking en sus edificios. Según Pedro Dias Cardoso, administrador de Incity Capital, “esta alianza nos permite estar presentes en un segmento de mercado con gran potencial de crecimiento, de la mano de un socio líder en la Península Ibérica”. ¿Por qué apostar por el coworking? “Porque creemos que este sector seguirá expandiéndose en los próximos años”, asegura Cardoso.

Portugal crece como hub europeo de startups

La llegada de Aticco a Portugal se produce en un momento en el que el país se consolida como uno de los hubs emergentes más potentes de Europa. “A día de hoy, la capital lusa es una de las ciudades más atractivas para emprendedores y empresas que quieren crecer en Europa" explica Gabriel Espín, CEO de Aticco. Lo hace apoyándose en el informe Mapping Portugal's Startup Landscape 2024, impulsado por Startup Portugal, el ecosistema luso cuenta actualmente con más de 4.700 startups activas (la mitad de ellas situadas en Lisboa), lo que supone un crecimiento del 16 % respecto al año anterior.

Así, con esta apertura, Aticco suma ya dieciséis espacios en Barcelona, Madrid, Valencia y, ahora, Lisboa, reforzando su posicionamiento como una de las principales empresas de coworking y coliving del sur de Europa.