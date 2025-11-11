Los aranceles de Trump castigan a los fabricantes de automóviles japoneses

El automóvil, principal impulsor económico de las exportaciones japonesas a Estados Unidos (un 30 % del volumen total del sector), anda tocado, muy tocado. La política arancelaria del presidente Donald Trump ha impactado de lleno en el sector, provocando una caída considerable de los ingresos de los principales fabricantes de coches de Japón. La pasada semana todos presentaron los resultados de su balance semestral (en Japón el año fiscal empieza en abril), y las cifras de su negocio con respecto a Estados Unidos se han visto seriamente afectadas.

Los siete principales fabricantes de automóviles japoneses presentaron una reducción de algo más del 27 % en su primer semestre fiscal, debido en buena medida al impacto de los aranceles estadounidenses al sector.Toyota, Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru y Suzuki, mostraron sus cifras y constataron que el beneficio neto acumulado en la primera mitad de su ejercicio 'solo' llegó a los 11.740 millones de euros (2,092 billones de yenes).

Según se desprende de estos resultados, la cifra representa un recorte de beneficios del 27,2 % con respecto a 2024, antes de la implantación de aranceles por parte de Trump sobre las importaciones automovilísticas. Las marcas Nissan, Mazda y Mitsubishi, que presentaron pérdidas, son las que están sufirndo más con ello, aunque también apuntaron a otro frente como la escasez de semiconductores, así como una patente desaceleración del mercado de los coches eléctricos tras la desaparición de los incentivos fiscales para su compra y el endurecimiento de políticas de emisiones.

Mazda perdió 256 millones de euros y la factura de los aranceles es de 548 millones de euros. Nissan presentó un balance negativo de pérdidas de 1.250 millones de euros. Y Mitsubishi arrojó unas pérdidas de 52 millones de euros afectados por los aranceles de Trump.

Honda presentó unos beneficios de 1.759 millones de euros, un 37% menos y culpan de ello a los aranceles estadounidenses. Suzuki gano 1.090 millones de euros (un 11,3% menos que en 2024, si bien en este caso el impacto de la medida estadounidense fue menor por la baja presencia en su mercado. Toyota presentó más de 10.000 millones de beneficio, si bien los aranceles les perjudicaron con una reducción del 7% respecto a 2024.

Estados Unidos impone a Japón unos aranceles a la entrada de vehículos japoneses del 15 %, tal y como refleja el acuerdo comercial alcanzado el pasado mes de julio entre los dos países. Esta cifra es menor a la que se apuntó por parte de Trump en un primer momento (27,%), pero los fabricantes nipones lamentan que sigue siendo seis veces superior al 2,5 % que se aplicaba antes del pasado mes de abril.