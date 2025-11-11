Aena licitará "en los próximos días" el Plan director del aeropuerto de Barcelona-El Prat que arrancará la ampliación

El presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, ha anunciado este martes en Barcelona que "en los próximos días" se licitará la redacción del nuevo Plan director del aeropuerto de El Prat que debe permitir la ampliación de la infraestructura aeroportuaria, pactada con el Govern el pasado junio. "Soy optimista, ahora veo el proyecto lanzado", ha proclamado el responsable de la compañía.

El Plan director contará con un presupuesto de 4,45 millones de euros, 3 de los cuales se destinarán a las "modificaciones ambientales" necesarias para encajar el proyecto junto a La Ricarda, que forma parte de la Xarxa Natura 2000. El resto, son para la parte aeronáutica. Normalmente, este tipo de documentos tiene un coste de medio millón de euros, pero la complejidad de la infraestructura barcelonesa, sumada al equilibrio imprescindible para que la Comisión Europea avale ambientalmente la prolongación de la pista mar en 500 metros, lo encarece.

El presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, interviene en los 'Matins Esade'. / Aena

"Debate de cuñados"

Se tardará unos cinco años en elaborarlo, aunque Lucena ha mantenido que podría estar en cuatro. El objetivo, que el aeropuerto de El Prat esté ampliado entre 2033-2034. Este es el calendario que ya se pactó hace cinco meses con la Generalitat, que mientras tanto ha designado a una consultora, experta en ampliación de infraestructuras, para acompañarles en las gestiones en Bruselas.

Lucena, que ha participado en un desayuno de los 'Matins Esade' y ha hablado durante casi una hora, no ha tenido pelos en la lengua. Poco pródigo en las apariciones públicas durante la polarizada discusión generada en la sociedad catalana, desde que se dio la luz verde al proyecto el alivio en Aena es mayúsculo. Por eso se ha atrevido a calificar como "debate de cuñados" todo lo que se llegó a decir sobre el proyecto de prolongación de la pista de El Prat, que ha calificado de "enorme cantidad de tonterías, porque el debate se futbolizó y, cuando uno sabe de qué va y la ampliación tiene que ver con la ingeniería, da vergüenza oír ciertas cosas".

Aviones despegando y aterrizando en el aeropuerto de El Prat de Barcelona. / Zowy Voeten

331.500 empleos en 2024

Más allá de echar cuentas con los contrarios al proyecto, el consejero delegado de la compañía cotizada (cuyo 51% pertenece al Estado y el resto a accionistas) ha subrayado las bondades de un aeropuerto potente para la economía de un territorio. Y ha facilitado los datos del 2024, cuando El Prat produjo 331.500 empleos totales (entre directos, indirectos, inducidos y catalíticos, "que son la reverberación de la actividad de los efectos directos e inducidos" ). Esta cifra es ocho veces más que los empleos directos que genera, que son 40.500. Además, ha añadido, la infraestructura supuso un crecimiento del 5,1% del PIB en Barcelona.