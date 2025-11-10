Vytrus, de las aulas de la UB a cotizar en bolsa y tener presencia en 49 países

El salto de la facultad al mercado es una de las grandes asignaturas pendientes de la economía catalana, en una difícil apuesta que cuenta con casos de éxito tan destacados como Vytrus Biotech. En 2009 la empresa fue fundada por los científicos Albert Jané y Òscar Expósito en la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona; de aquel origen entre aulas y exámenes ha pasado a ser una cotizada con presencia en 49 países de los cinco continentes del planeta, casi medio centenar de empleados y que se acerca al reto de facturar un millón de euros al mes.

Vytrus, con sede en Terrassa (Vallès Occidental) ha sido una de las compañías distinguidas este lunes con el premio ICF Empenta que entrega el Institut Català de Finances en reconocimiento al carácter innovador y sostenible de su tecnología. La empresa, que se dedica al desarrollo y comercialización de ingredientes activos para la cura de la piel y del cabello a partir de células madres cultivadas en sus laboratorios, también ha sido distinguida por "su contribución a la creación de puestos de trabajo altamente cualificados y a su apuesta por el talento femenino", ya que su plantilla, formada por 45 personas, cuenta con numerosos perfiles científicos y técnicos, con más de un 60% de trabajadores que son mujeres.

Esta primera edición de los premios ICF Empenta, que llegan en el marco de la celebración del 40º aniversario del banco público, también ha reconocido la trayectoria de la cooperativa de trabajo Àuria, distinguida como mejor proyecto de una entidad sin ánimo de lucro por su trabajo con personas con discapacidad y riesgo de exclusión social en la comarca de l'Anoia. La 'teleco' Vera ha sido la tercera premiada, en su caso al mejor proyecto de una pyme "por su compromiso con el territorio, especialmente con la Catalunya rural" por su propósito de hacer llegar la fibra óptica a todas las zonas del país, incluso a los lugares más remotos y con menos población.

El reconocimiento del ICF a Vytrus viene a confirmar el buen momento de una empresa que en los últimos tiempos ha culminado dos importantes hitos, como son el de salir a bolsa y el de ampliar sus instalaciones. La llegada de Vytrus Biotech a los parqués se produjo en el BME Growth en 2022, cuando la compañía fundada por Jané y Expósito comenzó a cotizar a 1,72 euros la acción, lo que le daba un valor total de 12,2 millones de euros. Tres años después, la empresa ha superado la prueba de los mercados con nota, ya que sus acciones tienen hoy un precio de 6,50 euros que elevan la capitalización de la compañía por encima de los 51 millones. Entre los beneficiarios por esta buena evolución se encuentra el propio Institut Català de Finances, ya que el banco público entró en el accionariado de Vytrus en 2019 a través de su fondo de capital riesgo ICF Venture Tech II. Otro de los accionistas de referencia de la empresa es el 'family office' de Perfumerías Júlia.

Planes para triplicar la producción

Más recientemente, a la vuelta de verano, la biotecnológica vallesana anunció una ampliación de sus instalaciones con una nueva planta en Terrassa situado junto a su sede histórica. La nueva planta de producción ocupará unos 1.500 metros cuadrados, que se sumarán a los 1.500 del edificio donde tiene sus oficinas. La apuesta implicará el desembolso de 3,5 millones de euros para triplicar su capacidad de fabricación. De este modo, explicó la compañía hace sólo unas semanas, Vytrus podrá atender el incremento de la demanda global de sus ingredientes activos naturales, que se concentran en tres ámbitos al alza: combatir el envejecimiento, fortalecer la salud capilar y dar más luz al rostro.

El ICF celebra este año cuatro décadas de existencia en que ha tratado de contribuir al crecimiento, la innovación y la sostenibilidad de la economía catalana financiando a más de 37.000 clientes por un importe superior a los 16.000 millones de euros. Los premios ICF Empenta han sido fallados por un jurado con ocho miembros, entre los que se contaban el secretario general de la conselleria de Economía y Finanzas, Juli Fernández, y la directora adjunta de EL PERIÓDICO, Gemma Martínez.