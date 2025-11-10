Sateliot abre en Barcelona el primer centro de desarrollo de satélites 5G de Europa

Día grande en Sateliot. Esta empresa catalana diseñadora y desarrolladora de satélites para conectar cosas a internet desde el espacio ha inaugurado este lunes sus nuevas instalaciones, un enclave que supone disponer, por primera vez en el mismo espacio, de oficinas, dos laboratorios y una sala blanca de 100 metros cuadrados con las que construir satélites. De hecho, es el primer centro en el que se fabricarán satélites 5G en toda Europa, hito que ha supuesto la participación en la inauguración del mismísimo president de la Generalitat, Salvador Illa; del vicepresidente del Parlamento Europeo, Javier López; o del director de la Agencia Espacial Española, Juan Carlos Cortés, entre otras muchas autoridades.

“Hoy empezamos una etapa, no solo porque inauguramos un centro, sino porque vamos a demostrar que desde Catalunya, España y Europa, podemos liderar la economía 5G del espacio con tecnología propia, pero ambición global”, ha sintetizado Jaume Sanpera, cofundador y consejero delegado de Sateliot.

Esta empresa constituida en 2018 ha lanzado 6 satélites hasta la fecha y tiene planeado lanzar otros 5 el año que viene. Son, todos ellos, satélites de primera generación que se pueden conectar a sensores ubicados en sitios donde no hay cobertura. Es algo que, hasta que irrumpieron ellos en el mercado –contextualiza este ingeniero y empresario–, solo podía hacerse con unos dispositivos específicos de determinadas empresas concretas.

El cuarto teniente de alcalde Jordi Valls, el conseller de Empresa Miquel Sàmper y el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la sala blanca de Sateliot / Kike Rincon / Sateliot

“Había una necesidad latente de digitalización de territorios que era imposible hasta ahora”, cuenta Sanpera, que recalca que ellos tienen puesto el foco, no en el mercado generalista, sino en “conectar redes privadas de múltiples usos en zonas desatendidas”. Es decir, para lograr que avance el coche autónomo, para reaccionar mucho mejor a catástrofes como la Dana o para dar impulso al negocio tan buscado ahora mismo de la defensa. En este sentido, este responsable saca pecho a un hito pionero en el mundo: haber conseguido conectar recientemente por primera vez un dispositivo 100% estándar (de 10€, especifica) con uno de sus satélites de baja órbita.

Este acontecimiento coincide, además, con otro logro: haber construido su primer satélite de segunda generación, el que ya no solo puede conectarse con sensores de máquina, sino también con teléfonos móviles de cualquier persona. Son estos, a los que han bautizado como ‘tritó’ en honor a un anfibio del Montseny, los que van a empezar a construir desde el nuevo centro inaugurado este lunes. Se trata de equipos 15 veces más grandes que los actuales, de unos 150 kilos de peso, y con muchísimo más alcance.

Qué harán en este centro

Desde estas instalaciones harán los prototipos y están en búsqueda de otro espacio cerca para empezar a producirlos a gran escala. Ya no con un socio (hasta ahora tenían un acuerdo para que los produjera la empresa gallega Alén Space), sino ellos mismos. “Es la primera piedra para conseguir ese clúster de tecnologías satelitales que queríamos en Barcelona”, ha asegurado Sanpera. Sus cálculos son que lanzarán el primero de estos artefactos en el primer trimestre del 2027, pero que tendrán “varios centenares” de ellos orbitando en 2030. Para entonces, prevén llegar a los 1.000 millones de euros de facturación.

La sala de control desde donde se monitorizan los satélites / Kike Rincon / Sateliot

Actualmente, con algo más de 700 contratos firmados para conectar 10 millones de dispositivos, su negocio equivale a los 285 millones de euros de ingresos anuales recurrentes.

De momento lo gestionan con 110 personas en plantilla, 50 de las mismas incorporadas en el último año. “El año que viene volveremos a duplicar la plantilla, porque necesitamos más talento”, afirma el directivo, que también da por segura, más adelante, la búsqueda de capital externo para seguir creciendo. Sateliot acumula más de 50 millones obtenidos del capital riesgo y 30 millones de un préstamo con la Unión Europea.

Visión pública

"En la actual situación de Europa, siempre decimos que en Barcelona tenemos tanto responsabilidades como oportunidades", ha afirmado, en la inauguración, el cuarto teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Valls. "Y una de las grandes oportunidades es con Sateliot", ha completado.

El president Illa ha detallado más tarde el porqué: es una empresa joven que enfatiza las bondades del emprendimiento, con una tecnología que no tiene nadie más ("Tenemos que perder la timidez, parece que siempre todo lo que viene de fuera es mejor", ha dicho), con ambición, ya que tiene planes importantes de crecimiento, que trabaja a favor de los objetivos de Europa, que demuestra que la colaboración funciona ("En este acto estamos todos: Ayuntamiento, Gobierno de España, Govern de Catalunya, instituciones europeas...") y que hace todo eso con valores. "Es una fórmula de éxito", ha concluído.