El Santander recomprará acciones por más de 6.000 millones a corto plazo para remunerar a sus accionistas

El Santander vive un momento dulce. Después de una década de transformación en la que le costó encontrar el reconocimiento bursátil, sus acciones han doblado su valor en lo que va de año, hasta rondar los nueve euros por título. En parte se debe a la buena evolución de sus resultados: ganó 10.337 millones de euros entre enero y septiembre, un 11% más, y se encamina a su cuarto máximo anual consecutivo. Y en parte responde a la promesa que realizó en febrero de destinar 10.000 millones de euros a la recompra y amortización de acciones entre este año y el siguiente (unos 4.000 millones más de lo esperado por los analistas).

El mensaje se vio reforzado cuando el banco anunció en verano que los 10.000 millones en recompras han pasado a ser un "mínimo", gracias al acuerdo para vender su filial polaca a la entidad austriaca Erste Bank que alcanzó en mayo. Sus ejecutivos tienen previsto actualizar esa cifra a principios del año que viene, previsiblemente durante la celebración del 'Día del Inversor' que celebrará el 25 de febrero. En cualquier caso, de los anuncios que ha ido realizando en los últimos meses se desprende que a corto plazo destinará más de 6.000 millones a la recompra de acciones, a los que habrá que sumar una cantidad adicional a cargo de los resultados que obtenga en 2026.

Los programas de recompra y amortización de títulos propios se han impuesto en la banca en los últimos años como vía de remuneración al accionista: en la medida en que disminuyen las acciones en circulación, incrementan el valor del banco que corresponde a cada título superviviente y tienden a provocar que estos suban en bolsa. A medida que las acciones se revalorizan, puede llegar un momento en que estos programas dejen de tener sentido económico (en función de la rentabilidad esperada y el coste de capital). Pero el Santander considera que está "muy lejos" de ello, como aseguró hace unos días su director financiero, José García Cantera.

Sobre el beneficio de 2025

El proceso de recompra de acciones a corto plazo lleva ya algo más de tres meses en marcha. El pasado 31 de julio, el banco inició un primer programa a cargo de los resultados de 2025 dotado con 1.700 millones, aproximadamente el 25% de su resultado del primer semestre. Todavía no se ha completado: hasta el pasado miércoles le había destinado 1.055 millones. Pero con esas compras, el banco ha recomprado ya aproximadamente el 14,9% de sus acciones en circulación desde 2021. Y las cifras irán aumentando en las próximas semanas.

A principios del año que viene, así, el Santander anunciará previsiblemente un nuevo programa de recompra ordinario con cargo al resultado final de 2025. Su política de remuneración al accionista, en este sentido, consiste en destinar a sus propietarios en torno al 50% de su beneficio anual, la mitad mediante dividendos en efectivo (el pasado lunes realizó un primer pago adelantado por valor de 1.700 millones) y la otra mitad mediante recompras.

Teniendo en cuenta que la rentabilidad sobre el capital con la que el banco espera cerrar el año (16,5%) implica que su beneficio anual podría rondar los 14.000 millones de euros, el segundo programa de recompra ordinario podría situarse de nuevo en torno a los 1.700 o 1.800 millones. Es decir, que los dos programas contra los resultados de 2025 rondarían los 3.400 o 3.500 millones para cumplir el compromiso de que supongan en torno al 25% del beneficio.

Devolución de capital

A estos programas ordinarios se sumará previsiblemente otro extraordinario a principios del año que viene. Tras anunciar la venta de su filial polaca en mayo, el banco anunció que destinará a esa recompra especial unos 3.200 millones (en torno al 50% del capital que liberará la transacción) cuando se cierre la operación con Erste, algo previsto para el primer trimestre de 2026. Y lo volvió a confirmar cuando cerró en julio la compra de TSB, la filial británica del Sabadell: "La operación no afectará a la política actual de distribución a los accionistas de Santander ni a los objetivos fijados para 2025". La suma de esos 3.200 millones más los entre 3.400 o 3.500 millones de recompras ordinarias daría lugar a unos 6.600 o 6.700 millones a corto plazo.

La venta de la unidad de Polonia, asimismo, es la que explica que el Santander vaya a elevar la cifra de 10.000 millones en recompras en dos años que anunció el pasado febrero. Esta cifra incluye tanto el 25% del beneficio anual de los ejercicios 2025 y 2026 como el reparto del exceso de capital por encima del objetivo autoimpuesto del 13%. Los analistas, en este sentido, estiman que el banco logrará el año que viene un beneficio mayor que en el actual, con lo que la recompra ordinaria equivalente al 25% del mismo será superior a la de 2025. Y a ello sumará el exceso de capital que genere (hasta septiembre eran 595 millones, pero previsiblemente la cifra aumentará en los próximos meses).