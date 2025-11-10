Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ayudas

"No es tan fácil": Jorge Campmany, experto abogado, advierte sobre las pensiones de incapacidad

El CEO de Campmany Abogados plantea nuevas dudas en relación a las mismas

Jorge Campmany

Jorge Campmany

Ramón Baylos

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Uno de los temas relacionados con la Seguridad Social que más debate han ido generando desde hace años tiene que ver con las pensiones de incapacidad permanente.

Sobre todo, en cuanto a que mucha gente piensa que estas últimas son realmente fáciles de conseguir. Algo que el experto abogado Jorge Campmany ha querido desmentir en una reciente entrevista para elEconomista.

El CEO de Campmany Abogados se pronunciaba de esta manera arrojando un dato bastante contundente: la cifra de personas con pensiones de incapacidad permanente se ha mantenido estable desde hace años.

"Lo que podemos deducir de esto es que cuesta mucho que te reconozcan una", comentaba el abogado en relación a que hay que tener en cuenta que estas son concedidas a partir de un tribunal médico cuya valoración es subjetiva.

No obstante, el experto quería matizar esto último añadiendo que, a pesar de dicha cualidad, el Tribunal Médico siempre actúa bajo una serie de parámetros concisos que, además, son públicos.

Por otro lado, Campmany también aprovechaba la ocasión para lanzar una crítica hacia la manera en la que funcionan este tipo de procesos en la Seguridad Social, enfocándose e lo mucho que tarda el Tribunal Médico en actuar en determinadas ocasiones.

En este mismo sentido, el abogado resalta que hay personas que pueden llegar a estar hasta más de dos años en situación de baja médica antes de que se les reconozca la incapacidad.

De esta manera, Campmany sugería que las pensiones de incapacidad no se están otorgando con tanta facilidad y que debemos atenernos a los datos oficiales que ofrece la Seguridad Social para salir de dudas con respecto a ello.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El aviso del arquitecto Jordi Martí: “Si no se interviene ahora, los edificios con más de 50 años serán un lastre para las familias”
  2. España blinda una llegada masiva de gas con contratos para una avalancha de más de 2.100 barcos hasta 2040
  3. Silvia Abril, Mario Vaquerizo o Arturo Valls: los famosos que han dicho sí al nuevo programa de aventuras de Atresmedia
  4. Rosalía luce su formación clásica en 'Lux': ''En su manera de cantar se notan unos conocimientos musicales profundos, como en los Beatles
  5. “Están hechas para guiris, no para vecinos”: continúa el calvario de las escaleras de la Baixada de la Glòria de Barcelona
  6. Vídeo | La retirada del camión accidentado el sábado en la AP-7 provoca retenciones de más de 10 kilómetros en Tarragona
  7. La alfombra roja de Los40 Music Awards Santander 2025 en Valencia | Los mejores 'looks, de Rosalía a Aitana, Emilia y Chiara Ferragni
  8. Juicio al fiscal general: historia de un mail que todos dicen tener y que solo consta ante notario que reenvió Moncloa

Un juez decidirá si 30 familias de Sabadell pueden seguir viviendo un edificio ocupado durante 10 años

Un juez decidirá si 30 familias de Sabadell pueden seguir viviendo un edificio ocupado durante 10 años

Un nuevo estudio relaciona los microbios intestinales con enfermedades cardíacas comunes

Un nuevo estudio relaciona los microbios intestinales con enfermedades cardíacas comunes

Trump indulta a Giuliani y decenas de personas clave en su intento de revertir los resultados electorales de 2020

Trump indulta a Giuliani y decenas de personas clave en su intento de revertir los resultados electorales de 2020

Nuevos detalles del accidente de Cayetano Rivera: se fugó a pie y se negó a hacerse el test de alcoholemia

Nuevos detalles del accidente de Cayetano Rivera: se fugó a pie y se negó a hacerse el test de alcoholemia

El gigante Apollo compra el 55% del Atlético de Madrid y lo valora en más de 2.000 millones de euros

El gigante Apollo compra el 55% del Atlético de Madrid y lo valora en más de 2.000 millones de euros

PP y Vox negocian el relevo de Mazón

PP y Vox negocian el relevo de Mazón

Junts cree que ERC debería "plantarse" tras dilatar la ley para que Catalunya recaude el IRPF: "Sánchez incumple"

Junts cree que ERC debería "plantarse" tras dilatar la ley para que Catalunya recaude el IRPF: "Sánchez incumple"

El avance de la gripe aviar obliga a confinar desde este lunes a todas las gallinas en España

El avance de la gripe aviar obliga a confinar desde este lunes a todas las gallinas en España