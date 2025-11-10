Hoteles de Barcelona externalizan su servicio de habitaciones en 'apps' de comida a domicilio

Un huésped de un hotel tiene un antojo por la noche. Antaño hubiera cogido el teléfono fijo de la mesilla de su habitación, marcaría el código específico de recepción y encargaría el plato que a aquellas horas pudiera subirle a la cámara un trabajador del hotel enfundado en un traje chaqueta propio de los ‘botones’, mientras empuja un carrito con una bandeja de plata cubierta por un cloche.

Hoy ese mismo huésped ya no tiene que descolgar el teléfono. Coge su móvil y haciendo uso de una aplicación de comida a domicilio escanea un código QR que encuentra en su mesilla y elige entre el nutrido catálogo de ofertas que dicha ‘app’ alberga. Una vez ha elegido, minutos después aparece en su puerta un repartidor, que ha sustituido ese traje chaqueta por una zamarra reflectante, con su pedido dentro de una mochila cuadrada y aislante.

Diversos hoteles de Barcelona están externalizando su servicio de habitaciones en aplicaciones de comida a domicilio, lo que les permite ahorrar costes a la vez que multiplican la oferta que ofrecen a sus huéspedes. Just Eat es en este sentido una marca pionera y tiene firmados acuerdos de colaboración con seis hoteles de la capital catalana, cinco de ellos de la cadena Hesperia y el quinto restante es el Abba Rambla Barcelona. Fuera de Barcelona, en Lloret de Mar, hacen lo propio con el hotel Tent.

“La idea se nos ocurrió durante la pandemia”, explica el director corporativo de alimentos y bebidas de la cadena Hesperia, Emilio Ruiz. Su empresa fue la primera en sustituir a los ‘botones’ por ‘riders’ de Just Eat y tienen acuerdos de este tipo por toda España. No paraban de ver clientes que pedían que les trajeran comida a sus habitaciones, ya que las restricciones sanitarias limitaban la posibilidad de ir a cenar o comer fuera. Ante el trasiego de ‘riders’ por el ‘hall’ de sus hoteles, decidieron profesionalizar ese flujo y ordenarlo.

En ese sentido, la decisión de trabajar con Just Eat no fue casual, ya que esta compañía ha defendido desde hace años un modelo de repartidores asalariados, ello les reporta plantillas más estables y uniformadas, lo que genera mejor imagen y confianza a la hora de identificarles y dejarles subir a las habitaciones. “Como hoteles, hacemos nuestra recomendación de restaurantes, de la misma manera que si bajan a recepción les sugerimos que vayan a probar tal o cual sitio”, explica ese mismo directivo de la cadena Hesperia.

"Nos permite ofrecer un servicio que de otra manera solo le sale rentable a un cinco estrellas gran lujo. Además, ofreces más variedad, sino el cliente solo puede elegir entre la típica ensalada césar o una hamburguesa básica. Aquí tiras de un operador como Just Eat que te conecta con decenas de restaurantes", afirma este directivo.

Desde Hesperia no tienen identificado un perfil concreto de cliente y tanto tiran del mismo hombres de negocios que necesitan picar algo en la habitación entre ‘call’ y ‘call’, como familias que están cansadas de recorrer durante todo el día la ciudad y les apetece ver una película con los niños y zamparse una pizza. Según explica Just Eat, la hora punta de este tipo de servicio va de ocho a nueve de la noche y los productos más pedidos son patatas fritas, hamburguesas y refrescos.

También en residencias de estudiantes

Just Eat no solo aplica este modelo en hoteles, sino que también ha decidido ampliarlo a residencias estudiantiles, como las de la cadena Livensa, en Marina y Diagonal. Entre ambos canales suma una red de reparto en 3.000 habitaciones en Catalunya, según explican desde Just Eat a este medio.

"Nuestro objetivo es facilitar la máxima comodidad a los usuarios y este acuerdo nos permite llegar también a los hoteles, permitiendo a los huéspedes disfrutar de todas las opciones que tiene nuestra plataforma. Esperamos seguir creciendo en este canal, demostrando cómo el delivery se integra cada vez más en todos los aspectos de la vida cotidiana", afirma el director general de Just Eat en España, Íñigo Barea.