Montse Cespedosa, experta en banca: "Las entidades se preparan para un frenazo de hipotecas en 2026"

El sector financiero da por cerrada la intensa guerra hipotecaria que durante los últimos años ha impulsado la competencia entre entidades bancarias. Tras el auge inmobiliario vivido recientemente, la banca comienza a prepararse para un frenazo en la concesión de hipotecas que podría llegar en 2026.

Según explica Montse Cespedosa, experta acreditada en hipotecas, "cada vez más entidades deciden retirarse de la guerra hipotecaria y eso significa que nos espera un último trimestre con subidas en las ofertas”.

La especialista advierte además que los procesos se están volviendo más lentos y exigentes. “Las entidades están demorando hasta 15 días en entregar las ofertas y los departamentos de riesgo están siendo mucho más estrictos con la aprobación de operaciones”, señala Céspedosa.

Este cambio de tendencia refleja la cautela del sector ante un posible enfriamiento del mercado inmobiliario y un contexto económico más incierto. Con ello, los bancos buscan proteger su rentabilidad y reducir riesgos en un escenario que apunta al fin del ciclo expansivo del crédito hipotecario.

El precio de la vivienda alcanzó en Catalunya los 2.775 euros/m2 en el tercer trimestre del año, por encima de los 2.303 euros/m² de media del conjunto de España, lo que representa un nuevo máximo histórico y una subida del 9,6 % respecto a un año antes, según los datos del Colegio de Registradores. Durante el tercer trimestre del año se registraron 123.483 hipotecas sobre vivienda, una cuantía similar a la del trimestre anterior pero que representa un aumento del 13 % en comparación a las firmadas en el mismo periodo del año anterior.