El economista Emili Vizuete habla del "suicidio financiero" de septiembre: "Ser una hormiguita ayuda a vivir más..."

Aunque tradicionalmente se habla de la cuesta de enero, el economista Emili Vizuete recuerda que septiembre es otro momento crítico para las familias españolas.

“Es el comienzo del año real: los niños vuelven al cole, los adultos al trabajo y la economía familiar se resiente”, explica en una entrevista para 'Libertad Sin Deudas', un despacho de abogados expertos en cancelación de deudas y Ley de Segunda Oportunidad.

A esta presión psicológica y laboral se suma un importante impacto económico. Según la OCU, equipar a un niño para el colegio puede suponer un gasto medio de 2.400 euros, que puede ascender a más de 8.000 euros en centros privados. Vizuete subraya: “Estamos hablando de una barbaridad y eso es por un solo niño. Si hay más hijos, el problema se multiplica”.

La inflación y los salarios bajos

Vizuete advierte que, debido a la inflación, se agrava la situación: “El consumidor está ahogado por salarios bajos. España tiene un problema de competitividad salarial, muy focalizado en el sector servicios”.

Aunque los datos de inflación parezcan moderados, avisa de la trampa estadística: “Cuando dicen que los precios se contienen, no significa que bajen, sino que suben más lentamente”.

Esta subida continua de precios, combinada con ingresos estancados, genera una presión económica que muchas familias no pueden asumir sin endeudarse. “Financiar la vuelta al cole puede ser un suicidio financiero”, afirma. “Las familias llegan a septiembre arrastrando los gastos del verano, y muchas deben recurrir al crédito para cubrir los nuevos compromisos”.

El crecimiento del crédito al consumo

Según Vizuete, el crédito al consumo en España ronda los 100.000 millones de euros y sigue creciendo. Este aumento refleja una dependencia cada vez mayor de las tarjetas de crédito y los préstamos personales.

“El peligro está en recurrir a tarjetas de crédito con intereses del 20% o 25%, frente al 7% de un préstamo al consumo”, advierte. “Cuanto más fácil te lo ponen, más caro sale. Las familias deben ser muy conscientes del coste financiero que asumen”.

El economista subraya que las decisiones apresuradas por la urgencia, como financiar material escolar o gastos corrientes en varias cuotas, pueden tener efectos duraderos: “Lo barato o lo fácil, muchas veces, sale caro”.

La clave para resistir septiembre

Para evitar caer en el endeudamiento, Vizuete propone una estrategia sencilla: anticipar y planificar.

“Si sabemos que en septiembre habrá un gran desembolso, hay que intentar ahorrar durante el año. Guardar 20 euros al mes puede parecer poco, pero al final del año son 240 euros que alivian el golpe”.

El economista lamenta la falta de cultura financiera en España y sugiere que la planificación debería enseñarse desde la escuela:

“La planificación financiera se tendría que explicar en los colegios. No es lo mismo quitarme 20 euros cada mes que tener que gastar 300 de golpe en septiembre”.

Como ejemplo, menciona la experiencia de personas mayores que, con pensiones muy bajas, logran organizar cada gasto: “He visto pensionistas que controlan al detalle sus 400 euros mensuales, con un presupuesto y una lista. Esa planificación es una lección de vida”.

Septiembre, mes de reajustes y encarecimientos

Más allá del ámbito escolar, Vizuete señala que septiembre es un mes en el que “los precios suelen subir” en varios sectores. “La gente regresa de vacaciones, se muda, busca vivienda o se reorganiza. Eso hace que los precios de los pisos se encarezcan”, explica.

También destaca el efecto de la escasez de oferta en el mercado inmobiliario: “Vivimos un entorno con muchísima demanda y poca oferta. Es un problema nacional que requiere que las autoridades empiecen a construir para aliviar la presión”.

Conclusión

La cuesta de septiembre se consolida como un desafío económico que va más allá del material escolar. En un contexto de inflación persistente, salarios bajos y crédito creciente, la planificación financiera se convierte en la única herramienta real de defensa para las familias españolas.

Como concluye Emili Vizuete, “ser una hormiguita, anticiparse y guardar un poco cada mes ayuda simplemente a vivir más tranquilo y a poder tomar mejores decisiones".