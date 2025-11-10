El gigante Apollo compra el 55% del Atlético de Madrid y lo valora en más de 2.000 millones de euros

El Club Atlético de Madrid ha oficializado hoy una de las operaciones económicas más relevantes de su historia reciente, y un nuevo hito en la entrada de capital privado estadounidense en el fútbol europeo.

Mediante un comunicado, la entidad ha confirmado el acuerdo por el cual Apollo Sports Capital (ASC), la división global de inversión en deporte del fondo neoyorquino Apollo Global Management, se convierte en su accionista mayoritario tras adquirir una participación que, según fuentes del mercado, se sitúa en torno al 55% del capital.

La negociación, que se ha dirimido en exclusiva durante las últimas semanas, culmina con la luz verde de los principales accionistas actuales: Miguel Ángel Gil, Enrique Cerezo, Quantum Pacific Group (del magnate Idan Ofer) y los fondos gestionados por Ares Management.

Aunque la cifra exacta de la transacción no ha sido revelada oficialmente, los medios especializados apuntan a que la valoración total del club se situaría por encima de los 2.000 millones de euros, una cifra que consolida al Atlético entre la élite económica del deporte mundial.

Continuidad en la dirección y estrategia a largo plazo

El acuerdo estratégico garantiza un equilibrio entre el nuevo músculo financiero y la experiencia en la gestión deportiva. Miguel Ángel Gil y Enrique Cerezo mantendrán sus cargos como consejero delegado y presidente, respectivamente, y continuarán siendo accionistas, asegurando la continuidad del proyecto y el "liderazgo y la visión a largo plazo" que han caracterizado al club, tal y como se destaca en el comunicado oficial.

Apollo Global Management, con aproximadamente 850.000 millones de dólares en activos bajo gestión, ve en el Atlético de Madrid un activo con un enorme potencial de crecimiento no explotado, especialmente en el ámbito de marca, ingresos comerciales y desarrollo inmobiliario.

La Ciudad del Deporte, objetivo clave

La inversión de ASC no es solo una compra de acciones; viene aparejada a un compromiso de nuevo capital destinado a impulsar el crecimiento. El comunicado subraya que la inyección financiera servirá para "reforzar la solidez financiera y la competitividad deportiva" del equipo.

Un pilar fundamental de esta estrategia es la financiación y desarrollo del megaproyecto de la Ciudad del Deporte, la ambiciosa infraestructura de 350 millones de euros que se construirá junto al Estadio Cívitas Metropolitano. Este complejo, que incluirá academias, hoteles y zonas de ocio, es visto por Apollo como una fuente clave para diversificar y multiplicar los ingresos de la entidad en los próximos años. El fondo estadounidense, que ya ha desplegado unos 17.000 millones en el sector deportivo a nivel global, ve en el Atlético una plataforma ideal para su recién lanzado vehículo temático Apollo Sports Capital, liderado por el ejecutivo Al Tylis.

Para los aficionados, la principal derivada económica de este acuerdo es la promesa de un respaldo financiero que podría traducirse en una mayor capacidad de inversión en la plantilla, permitiendo al Atlético competir de tú a tú con los grandes transatlánticos europeos. La entrada de Apollo inyecta una dosis de optimismo en el mercado, marcando una nueva era para el club madrileño.