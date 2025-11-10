La catalana Almirall dispara su beneficio un 440% y roza los 821 millones en ventas hasta septiembre

Almirall acelera su transformación. La farmacéutica catalana, que ya venía de subir un 72% sus ganancias en el segundo trimestre, cerró los nueve primeros meses del año con ventas netas de 820,7 millones de euros, un 12,8% más que en el mismo periodo de 2024, gracias al fuerte desempeño del área de dermatología en Europa, que creció un 24,5%. El beneficio neto se disparó hasta 39,1 millones, frente a los 7,2 millones de hace un año, lo que supone multiplicar por más de cinco su resultado.

Según el informe remitido a la CNMV, el EBITDA ascendió a 180,7 millones (+27,1%), impulsado por el tirón comercial de los biológicos Ilumetri (psoriasis) y Ebglyss (dermatitis atópica), y por una reducción del peso de los gastos operativos. El margen bruto se mantuvo estable en el 64,9%, mientras el gasto en I+D alcanzó 102,4 millones (12,5% de las ventas), en línea con las previsiones anuales.

Los biológicos consolidan el crecimiento

El motor de Almirall continúa siendo su división de dermatología, que ya representa el 59% de las ventas totales. En Europa, las ventas de esta área alcanzaron 442,4 millones, con un incremento de 24,5%.

Ilumetri , su tratamiento biológico para la psoriasis, alcanzó 170,9 millones (+12,1%) en ventas y mantiene una sólida trayectoria hacia el objetivo anual de 300 millones.

, su tratamiento biológico para la psoriasis, alcanzó en ventas y mantiene una sólida trayectoria hacia el objetivo anual de 300 millones. Ebglyss , para dermatitis atópica, multiplicó por tres sus ventas, hasta 75,5 millones , tras completar su lanzamiento en los principales mercados europeos.

, para dermatitis atópica, multiplicó por tres sus ventas, hasta , tras completar su lanzamiento en los principales mercados europeos. Otros productos destacados fueron Wynzora (+32%) y Klisyri (+22%), consolidando el liderazgo de la compañía en tratamientos dermatológicos avanzados.

Sólido balance y espacio para el crecimiento inorgánico

La deuda neta se redujo a apenas 18,6 millones, con una ratio Deuda Neta/EBITDA de 0,1 veces, lo que -según el informe financiero- otorga a la empresa una alta flexibilidad estratégica para futuras adquisiciones o licencias. El beneficio antes de impuestos ascendió a 65,1 millones (+128%), mientras el flujo de caja libre fue positivo en 42,2 millones, frente a cifras negativas un año atrás.

El presidente y CEO, Carlos Gallardo, subrayó durante la presentación que Almirall "ha transformado su estrategia en resultados tangibles" y está "preparada para liderar el mercado dermatológico europeo en rápida expansión".

Mirando a 2026

La compañía continúa invirtiendo en un pipeline clínico diversificado, con avances notables en moléculas biológicas como el anticuerpo anti-IL-1RAP (ya en Fase II para hidradenitis supurativa) y programas en desarrollo para alopecia areata, acné y enfermedades raras. Además, el lanzamiento de Efinaconazole en Alemania marca su expansión en el segmento de onicomicosis.

Entre las mejores de Europa

Con estos resultados, Almirall cumple con el guidance 2025 y se posiciona entre las farmacéuticas europeas con crecimiento más consistente en dermatología médica, un segmento de alta especialización y márgenes crecientes.

Diversos analistas destacan en medios especializados que la mejora del EBITDA y el descenso de la deuda "sitúan a Almirall en una posición óptima para abordar nuevas oportunidades inorgánicas en 2026".

En resumen, el tercer trimestre consolida la senda de recuperación de Almirall, que combina expansión rentable, disciplina financiera y apuesta por la innovación. El reto a corto plazo será mantener este ritmo en un contexto de competencia creciente y precios presionados en Europa, pero la compañía parece decidida a demostrar que su apuesta por la dermatología premium empieza a dar sus frutos.