Del turrón de pistacho a los bombones de matcha: las cestas de Navidad intentan sortear la subida de precios con nuevos productos

Las cestas de Navidad se readaptan cada año con variaciones en su composición y en los gramajes de los productos a las variaciones de precios, que este 2025 se han centrado en el jamón ibérico, los chocolates y los frutos secos, para intentar que las subidas no se trasladen al cliente.

Los fabricantes de lotes y cestas de Navidad consultados por EFE aseguran que su crecimiento es constante año tras año, y que cierran los contratos con proveedores en junio, por lo que las oscilaciones posteriores a ese mes ya no influyen en los productos.

Subida de precios: cacao y jamón ibérico

Los fabricantes Sierra de Padelma, Lotes de España y Sadival apunta al cacao (chocolate) y el jamón, y también los frutos secos, como los productos que más han subido de precio durante este año. El precio de los lotes y cestas que se suelen adquirir para regalar a trabajadores, colegas, amigos o familiares puede ir desde los 10 euros (sin IVA) del más económico hasta los más de 1.000 euros del más exclusivo.

Ante el incremento de precios, Sadival asegura que ha optado por ajustar los márgenes para evitar trasladar estas subidas al cliente final, y que considera prioritario mantener la confianza y satisfacción de los clientes, aunque suponga reducir parte de su beneficio, según han indicado desde su departamento de marketing.

Lotes de España, que cumple 50 años, lamenta que se ha incrementado el coste del jamón, el chocolate y los frutos secos, pero este año ha bajado el aceite de oliva. Como en otros años, la subida de precios no se traslada en su totalidad al precio final de venta al público, ya que una parte lo asume la empresa optimizando recursos, nuevas composiciones y gramajes, sin menguar la calidad.

Nuevos turrones

Respecto al aceite de oliva, fuentes del sector explican que el aceite que incluyen en las cestas son botellas premium de pequeño tamaño con cantidades menores de cosechas de la temporada pasada, por lo que los cambios de precios de la nueva campaña no les afecta.

Los lotes incluyen cada año nuevos productos o formatos con buena acogida como un licor de naranja, turrones de sabores como el de pistacho, bombones de té matcha con bergamota o carrilleras en salsa de vino tinto, según informa Sadival.

También son más personalizados para atender las demandas de lotes sin alcohol o de productos elaborados sin manteca de cerdo, apunta Lotes de España, y existe la posibilidad de enviar la mercancía al trabajo o a otro punto de entrega.