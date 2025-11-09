¿Cuándo abren las tiendas y los centros comerciales en domingo para la campaña de Navidad en Barcelona? Ya hay fecha

Cada año por estas fechas, Barcelona se prepara para sumergirse de lleno en el ambiente navideño. Con el festivo de Todos los Santos como punto de partida, la ciudad ha dado el salto directo a las luces, escaparates decorados y espíritu de celebración. Y, como cada año, surge la misma pregunta: ¿abrirán las tiendas los domingos?

La respuesta es sí. Y no se trata de una excepción puntual: varios domingos estarán disponibles para quienes quieran adelantar las compras de Navidad o evitar las multitudes de los sábados.

Un calendario más flexible

Aunque la normativa catalana mantiene restricciones en la apertura dominical, Barcelona cuenta con un régimen especial. Gracias al acuerdo alcanzado en 2022 entre el Ayuntamiento, los principales ejes comerciales, como Barcelona Oberta o la Fundació Barcelona Comerç, y los sindicatos, las zonas de gran afluencia turística disfrutan de un calendario más amplio durante las fechas clave.

En 2025, este pacto permitirá que las tiendas levanten la persiana en varias jornadas seguidas a partir de finales de noviembre, inaugurando una auténtica maratón de compras prenavideñas.

Días festivos y domingos de apertura

Para no llevarse sorpresas y planificar las compras con tiempo, estas son las fechas oficiales en las que los comercios podrán abrir, tras la apertura de Todos los Santos y hasta el cierre del año:

Domingo, 30 de noviembre.

Sábado, 6 de diciembre (Día de la Constitución).

(Día de la Constitución). Domingo, 7 de diciembre.

Lunes, 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción).

(Día de la Inmaculada Concepción). Domingo, 14 de diciembre.

Domingo, 21 de diciembre.

Domingo, 28 de diciembre.

No todo son domingos

Aunque la atención se centra en los domingos de apertura, el calendario también incluye días festivos de libre disposición, como el día de la Constitución o el día de la Inmaculada Concepción, que amplían las opciones.

Estas jornadas permiten a los comercios ajustar su actividad y ofrecer más margen a los consumidores.

En conjunto, el periodo prenavideño de 2025 promete ser una oportunidad ideal para disfrutar del ambiente, las luces y, por supuesto, las compras navideñas sin prisas.