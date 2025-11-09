¿Qué significan las estrellas de los hoteles? Todos los requisitos que deben cumplir en Catalunya

Elegir un hotel para las vacaciones o un viaje de trabajo no siempre es fácil. Aunque España sigue batiendo récords como uno de los destinos turísticos más importantes de Europa, no siempre es fácil saber qué condiciones debe reunir cada complejo según las estrellas que le hayan sido otorgadas.

La clasificación por estrellas de los hoteles depende de las comunidades autónomas, que establecen sus propios requisitos para conceder un determinado nivel a los alojamientos turísticos y, aunque no hay homogeneidad nacional, las exigencias son similares entre regiones. El número de hoteles abiertos en España fluctúa entre los 11.000 de enero, el mes de menos actividad en el sector, y los 16.500 de julio y agosto, la temporada alta por excelencia, siendo uno de cada cinco hospedajes de cuatro o cinco estrellas.

Esa será la línea que se mantendrá en los próximos meses, pues hasta 2025 se prevé la apertura de 260 hoteles en España. La presidenta de RIU Hotels & Resorts, Carmen Riu, incluso propuso eliminar los hoteles de menos de tres estrellas transformándolos en viviendas a través de incentivos. La fórmula conseguiría eliminar a los turistas cde peor calidad, lo cual redundaría en el ansiado objetivo de tener menos viajeros pero más rentables, al tiempo que podría resolvería el problema del alquiler en España.

¿Qué deben cumplir los hoteles de 1 y 2 estrellas?

Los hoteles de menos calificación deben cumplir también con algunos requisitos importantes para sus clientes. Los alojamientos de una estrella son los más básicos, pero deben asegurar habitaciones individuales de al menos 7 metros cuadrados, una dimensión que aumenta hasta los 12 en el caso de las dobles. Los baños deben tener o ducha o bañera y superar los 3,5 metros. Es obligatoria la calefacción y al menos un ascensor. A priori, la cama y el baño son los únicos elementos que se les exige.

Un hotel puede obtener las dos estrellas cuando las habitaciones dobles alcancen los 14 metros. Deben incluir un teléfono y una caja de seguridad, además de lo mencionado anteriormente, y asegurar servicio de limpieza durante la estancia y un desayuno, aunque sea muy simple.

De la comodidad al lujo

Las habitaciones de los hoteles de tres estrellas ya deben ser más amplias, alcanzando los 8 y 15 metros en la individual y la doble, como mínimo. Además de la calefacción, ascensor, la caja de seguridad y el teléfono, debe incuir aire acondicionado. Las instalaciones deben estar más cuidadas, incluyendo bar y valorándose la opción de un gimnasio o pisicna, para asegurar más 'confort' a los clientes.

Un hotel de cuatro estrellas ya se considera de lujo, y sus instalaciones deben demostrarlo. Las habitaciones deben superar los 9 y 16 metros cuadrados y los lavabos tienen que incluir ducha y bañera, para que los clientes alojados puedan decidir por su decisión favorita. Tanto las zonas comunes como privadas deben de ser de calidad, y es obligatorio que haya nevera, restaurante, gimasio y recepción durante 24 horas. Se valorará también la ubicación y el edificio donde esté emplazado.

Para tener cinco estrellas, las habitaciones deben alcanzar los 10 y 17 metros cuadrados. Deben incluir bastantes más comodidades que los de cuatro estrellas, ofreciendo una estancia de lujo a sus clientes. En Catalunya, el desayuno debe de ser con productos de proximidad, debe haber servicio de habitaciones 24 horas, tener garaje y estar ubicado en un edificio que destaque.