'Noronha Verde', el proyecto de Iberdrola para convertir Fernando de Noronha en la primera isla latinoamericana sostenible

En el marco de la Cumbre del Clima (COP30) que se celebra en Brasil, el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha presentado el proyecto 'Noronha Verde', una iniciativa pionera que integra energía solar y almacenamiento con baterías para convertir la isla Fernando de Noronha, Patrimonio de la Humanidad, en la primera isla oceánica habitada de América Latina con una matriz energética verde.

Con una inversión de 350 millones de reales (más de 50 millones de euros), 'Noronha Verde' avanzará en la descarbonización mediante fuentes renovables y tecnologías limpias en el archipiélago, en donde viven unos 3.100 habitantes y que acoge miles de turistas. Para ello, se ha iniciado la construcción de una planta fotovoltaica con más de 30.000 paneles y una capacidad de 22 MWp, que se integrará con un avanzado sistema de almacenamiento en baterías de 49 MWh.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, durante la presentación del proyecto / EFE

El sistema de almacenamiento de baterías tiene una capacidad de 49 MW por hora, equivalente al consumo de 9.000 viviendas en el continente.

Este proyecto, presentado junto al ministro de Minas y Energía de Brasil, Alexandre Silveira, es uno de los hitos destacados por el Gobierno de Brasil de la cumbre. Al acto también asistieron la gobernadora de Pernambuco, Raquel Lyra, el ministro de Defensa, José Múrcio, y el CEO de Neoenergia, Eduardo Capelastegui.

"Un antes y un después"

"Hoy construimos algo nuevo para la humanidad en el sentido de que es posible un mundo más sostenible, con una energía más limpia, más eficiente y más competitiva", destacó el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, durante el evento.

El presidente de Iberdrola ha afirmado que la iniciativa “marca un antes y un después” en la vida de los habitantes de esta isla, que forma parte de un archipiélago declarado patrimonio natural de la humanidad por la UNESCO, y la convierte “en un referente internacional en materia de autosuficiencia, seguridad, eficiencia energética y cuidado del medio ambiente. En una palabra, de verdadera sostenibilidad”.

La mayor eléctrica de Brasil

El proyecto se enmarca en el programa Mais por Noronha, desarrollado por la filial brasileña del Grupo, Neoenergia, en colaboración con el Ministerio de Minas y Energía de Brasil y el gobierno estatal de Pernambuco, cuya finalidad es impulsar la sostenibilidad de la isla mediante redes inteligentes, movilidad eléctrica, innovación tecnológica y microgeneración distribuida. La primera fase del proyecto estará operativa en abril de 2026 y la segunda en 2027.

Iberdrola es, a través de su filial Neoenergia, la mayor eléctrica de Brasil por número de clientes, con presencia en 18 estados y activos por 18.000 millones de euros. Cuenta con 4.200 megavatios (MW) de capacidad instalada y da servicio a cerca de 40 millones de personas. En el marco de su nuevo plan, el grupo destinará cerca de 7.300 millones de euros al país sudamericano en los próximos cinco años.

Durante la ceremonia de lanzamiento, también se inauguró la primera planta solar flotante del archipiélago, ubicada en el embalse de Xaréu, con una potencia de 622 kWp y una generación estimada de 1.083 MWh al año. La instalación evitará la emisión de 717 toneladas de CO₂.

Un paraíso ecológico en busca del desarrollo sostenible

El santuario ecológico de origen volcánico de 26 kilómetros cuadrados, conformado por 21 islas, rocas e islotes, está ubicado en aguas del Atlántico, a más de 500 kilómetros de la capital de Pernambuco, en el noreste del país.

Descubierto en 1503, Noronha fue utilizado como base militar por Brasil y EEUU durante la Segunda Guerra Mundial y sirvió de prisión en varias etapas antes de convertirse en uno de los principales destinos turísticos del país.

Pese a ser un área de protección ambiental con playas paradisíacas y rica biodiversidad, su principal fuente energética es la central Tubarão, que quema cerca de 27.000 litros diarios de diésel, emitiendo unas 21.000 toneladas de CO2 al año. Por eso, cuando la nueva planta solar esté totalmente operativa, Tubarão servirá solamente para garantizar la seguridad energética de la isla y será accionada apenas ante situaciones de emergencia.

Para impulsar el desarrollo sostenible en la región y convertir Noronha en una referencia internacional, Neoenergía ha invertido entre 2020 y 2025 unos 92,5 millones de reales (unos 17 millones de dólares).