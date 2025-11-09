El empresario José Elías critica la falta de compromiso de los trabajadores: "Cuando llamo a mis directivos un sábado a las 11 de la noche, me cogen el teléfono a la primera"

El famoso empresario José Elías, conocido por liderar un conglomerado de compañías con más de 45.000 empleados, compartió en 'X' una reflexión sobre el compromiso y la responsabilidad que espera de sus directivos, generando un amplio debate en la red social mencionada.

En su mensaje, destacó que valora la implicación personal por encima del cumplimiento estricto de horarios o la presencialidad. “Siempre busco directivos que atiendan mis llamadas a las 11 de la noche si es que es una situación urgente, pero que no vengan un lunes si tienen que acompañar a su pareja a una ecografía”, escribió.

El empresario explicó que solo interactúa directamente con una veintena de personas dentro de sus empresas, aquellas en las que confía plenamente. “A esos nunca les pregunto si teletrabajan, ni si se van al pádel un martes a las cuatro de la tarde”, afirmó. Elías lamentó que cada vez hay menos profesionales dispuestos a asumir ese nivel de compromiso. “La famosa campana de Gauss se ha estrechado. Antes veía un 20% con verdadera capacidad de asumir el marrón. Hoy diría que es un 5%”, señaló.

Para él, el perfil ideal de un directivo es alguien que actúe con la misma entrega que un propietario. “Quiero un tío como yo: que no venga un lunes si tiene una ecografía, pero que monte una reunión un miércoles a las ocho de la tarde si hace falta”, añadió.

El empresario reconoció que su postura puede resultar “políticamente incorrecta”, pero la defendió como una muestra de responsabilidad y compromiso con la empresa. Su mensaje ha reabierto el debate sobre los límites de la implicación laboral y la conciliación personal en el mundo empresarial actual.