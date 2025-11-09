Industrias Saludes: una familia sin stop

Hubo un tiempo, en el siglo pasado, en que las bicicletas tenían que llevar una identificación, y había que producir las plaquitas que las individualizaban, y en que los automóviles salían de las fábricas con poco más que la carrocería, las ruedas y el motor, de tal forma que había que nutrirlos de retrovisores, intermitentes, guanteras y cualquier otro accesorio que hoy día sale de serie. Ese nicho de negocio coincidió con un emprendedor apasionado de los coches: Joaquín Saludes. Y de tal encuentro emergió, ahora hace 125 años, Industrias Saludes, especializada en señales de carretera y mobiliario urbano que a lo largo de su extensa historia incluso ha fabricado juguetes y proyectores de cine domésticos.

La firma nació en 1900 del empeño de Joaquín y su esposa Josefa. Él no era el 'hereu' de la familia de joyeros barcelonesa de clase acomodada en la que nació, así que "se dedicó a lo que le gustaba, que eran los coches, la locomoción. Tenía una mentalidad abierta, inquieta e innovadora", le evoca al cabo de los años su bisnieto Fernando, actual consejero delegado de la empresa. Así, el matrimonio abre en la capital catalana un taller de placas de matrículas de bicicleta y coches, "que había que estampar", y también escudos.

Barcelona

La Barcelona de aquella primera década del siglo era una ciudad convulsa política y socialmente, como mostró la Semana Trágica de 1909. Así que el matrimonio Saludes, aprovechando que Josefa tenía sus orígenes en Buñol, se trasladan a Valencia, donde Joaquín empieza a trabajar en una firma de su mismo sector hasta que reúne capital suficiente para montar su propio taller, donde no solo fabricará sellos, escudos o placas identificativas, sino que amplía su negocio hacia las señales de tráfico y los accesorios del automóvil.

Todo esto fue antes de la Guerra Civil. Por aquel entonces, Joaquín Saludes ya había sido el introductor de la retroflectancia en señales y chalecos. Una innovación. Pasado el conflicto armado, toma el relevo la segunda generación: Arquímedes, que había sido mecánico en la Hispano-Suiza, era el "inventor nato"; Joaquín, el comercial. El negocio prosperó. A mediados de los años sesenta, la firma acaparaba el 50 % de la cuota de mercado en señalización y hacía los escudos de los '600', los Barreiro y los Pegaso. También era proveedora de Ford en Alemania, antes de que la multinacional estadounidense se estableciera en la valenciana Almussafes. Paralelamente, "introdujimos, fabricamos y homologamos los primeros cascos para motos en España y, junto a varias empresas, los cinturones de seguridad".

Juguetes

Imparables, todo esto no les pareció suficiente. A través de un animador cordobés al que conocieron en València, montaron una empresa para hacer películas animadas para niños. En los años cuarenta producen los primeros proyectores de cine domésticos: "Treinta años antes del Cinexin", recuerda Fernando Saludes, con edad suficiente a sus 50 años para haber utilizado aquel juguete de los tiempos de los 'boomers'. La firma, además, erigió una fábrica de juguetes -patinetes, juegos edutivos- que estuvo en funcionamiento hasta los setenta del siglo pasado.

Fernando Saludes, consejero delegado de Industrias Saludes / Fernando Bustamante

Una década antes, los hermanos Saludes habían separado sus negocios, Arquímedes, abuelo de Fernando, se quedó la parte de automóviles y Joaquín, la señalización, aunque este último no pudo superar la crisis del petróleo y su empresa fue a la quiebra. En aquel momento, la rama familiar que siguió con el negocio recuperó desde cero la fabricación de indicadores de carreteras, que una década después se conviritió en el buque insignia de la firma. Esta dejó de lado los accesorios de automóviles y se abrió a una nueva aventura ya con la tercera generación al frente: el mobiliario urbano.

Para esta última misión, contrató al diseñador Daniel Nebot, quien introduce esta disciplina en equipamiento de las ciudades industrializado. Con la cuarta generación, la encabezada por Fernando Saludes, la señalética "fue cogiendo más peso por la ampliación de la red viaria en toda España e introdujimos tecnología como la led y evolucionamos la señalética hacia la electrónica, conectada y con sensores. Por ejemplo, a través de la nube contactamos a las administraciones y los usuarios de tal forma que puedan ser avisados cuando cruza una vía un animal salvaje como un jabalí o un ciervo". En el mobiliario urbano, la empresa ha evolucionado hacia los parques infantiles y las zonas de entrenamiento al aire libre.

Exterior

Tras 125 años de historia, Industrias Saludes es la cabecera de un grupo con 21 millones de facturación en 2024 -espera repetir la cifra este año- 160 trabajadores y una fábrica de 18.000 metros cuadrados en Alcàsser. La empresa no se vio directamente afectada por la dana -aunque la mitad de su plantilla, originaria de la zona más dañada, sí sufrió pérdidas materiales- pero indirectamente, sí, por los cortes de carreteras de aquellos días y las dificultades en el trato con sus proveedores, aunque es cierto que la reconstrucción le ha dado un plus de negocio, sobre todo en señalética, "que ahora se ha normalizado".

La firma está internacionalizada desde 2022, sobre todo en Portugal y Marruecos. Ahora "estamos focalizados en Europa, sobre todo el negocio más electrónico, como los semáforos y sus accesorios", concluye Fernando Saludes, quien cogió el testigo generacional en 2001, cuando la firma creada por sus ancestros ya era más que centenaria.