Pensionistas
¿Cómo ir a balnearios con el Imserso 2026? Así te puedes inscribir a la oferta de termalismo
La convocatoria cuenta con 197.000 plazas disponibles con precios desde 300 a 450 euros
Guía definitiva para acceder a los viajes del Imserso 2025-2026: todo lo que deben saber pensionistas y jubilados
Los viajes del Imserso 2025-2026 tiene estos hoteles de Catalunya disponibles
Cristina Sebastián
El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) ha abierto la convocatoria para 197.000 plazas en el Programa de Termalismo 2026, lo que supone la misma cifra que el año pasado.
Este programa permite a pensionistas y personas mayores disfrutar de tratamientos termales que se realizan en 76 balnearios de todo el país. Los turnos tendrán una duración de diez días (nueve noches) e incluyen alojamiento en régimen de pensión completa, tratamiento médico y actividades de ocio.
Precio de las plazas
El precio por plaza es cerrado e incluye alojamiento compartido, manutención completa, reconocimiento médico, tratamiento termal prescrito, seguimiento médico, actividades de ocio y póliza de seguro.
El coste varía según balneario y mes, rondando desde los 300 a los 450 euros.
Calendario y procedimiento de inscripción
El periodo de participación abarca desde febrero hasta diciembre de 2026, con dos plazos de solicitud claramente diferenciados:
- Para turnos de febrero a agosto, el plazo será de un mes a partir del día siguiente a la publicación de la resolución.
- Para turnos de septiembre a diciembre, hasta el 15 de mayo de 2026.
¿Cómo me inscribo?
El Imserso recomienda realizar la inscripción de forma telemática a través de la sede electrónica del Imserso. Asimismo, se podrá descargar el formulario de solicitud y remitirlo a través de los registros electrónicos y oficinas o al apartado de correos número 61.285, 28080 de Madrid.
¿Quiénes pueden participar?
Los participantes deberán ser pensionistas por jubilación o incapacidad permanente de la Seguridad Social, o bien, por viudedad con 55 o más años.
También pueden participar quien sea pensionista por otros conceptos o perciba prestaciones o subsidios de desempleo, con 60 o más años de edad, y las personas aseguradas o beneficiarias de la Seguridad Social, con 65 o más años.
Los participantes podrán ir acompañados por el cónyuge o la pareja de hecho sin necesidad de que estos reúnan los requisitos exigidos previamente. Asimismo, los viajeros podrán ir acompañados de los hijos con discapacidad, en grado igual o superior al 45%, siempre que el turno lo disfruten con sus padres y se alojen en la misma habitación.
En todo caso, la concesión de plazas estará condicionada a la disponibilidad de las mismas en los establecimientos termales.
¿Qué servicios ofrece el programa?
Dentro del programa de Termalismo del Imserso se incluye alojamiento en habitaciones dobles de uso compartido y manutención en régimen de pensión completa, tratamientos termales básicos y seguimiento médico del tratamiento.
Además, el programa ofrecerá actividades de ocio y tiempo libre ofertadas gratuitamente por el balneario, junto con póliza de seguro.
Los participantes deberán gestionar con medios propios los desplazamientos a los establecimientos termales, así como el regreso a sus domicilios; no obstante, habrá excepciones en los que el transporte desde la localidad concertada con el balneario hasta la estación termal, correrá por cuenta del balneario.
Número de plazas
Por número de plazas, las comunidades autónomas con el mayor número de ellas son Andalucía (32.146), Catalunya (30.900), Madrid (26.018) y la Comunitat Valenciana (21.424). Por encima de las 10.000 plazas se sitúan Galicia (14.042), Castilla y León (12.599) y el País Vasco (10.453).
- Juicio al fiscal general: historia de un mail que todos dicen tener y que solo consta ante notario que reenvió Moncloa
- España blinda una llegada masiva de gas con contratos para una avalancha de más de 2.100 barcos hasta 2040
- El aviso del arquitecto Jordi Martí: “Si no se interviene ahora, los edificios con más de 50 años serán un lastre para las familias”
- Sánchez afirma que España está trabajando en nuevos impuestos a los jets privados: 'Quien más contamina debe pagar, es lo justo
- Rosalía luce su formación clásica en 'Lux': ''En su manera de cantar se notan unos conocimientos musicales profundos, como en los Beatles
- Residir cerca del mar no alarga la vida: en el interior de España se vive hasta 10 años más que en la costa
- La jueza envía a juicio al teniente general de la Guardia Civil Vázquez Jarava y al empresario canario del 'caso Cuarteles
- Las subcontratas del Camp Nou llevan casi 2 millones de euros en multas por 218 fraudes laborales en las obras