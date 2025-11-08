Víctor López (Rastreator): "No nos casamos con ninguna empresa, mostramos toda la información de precios de forma objetiva"

Con un sabueso como imagen de marca y la determinación de ser totalmente transparentes con el cliente, el comparador Rastreator se ha hecho un hueco en el imaginario colectivo. El directivo que está detrás de una de las empresas más reconocidas por el público general es Víctor López. Este economista de formación lleva las riendas del proyecto desde hace dos años y medio, aunque su trayectoria en la empresa se remonta a una década atrás. "Nunca me imaginé como directivo, yo aspiraba simplemente a encontrar un lugar en el que sentirme realizado", expone.

López estudió Economía en la Universidad Carlos III de Madrid con la intención de dedicarse a la docencia o la investigación. "Después de completar un máster de un año, mi intención era iniciar el doctorado para orientar mi carrera hacia la parte académica. Me gusta mucho la docencia y ayudar a los alumnos, pero finalmente me di cuenta de que no me veía haciendo carrera en la universidad", asegura.

Su trayectoria profesional comenzó en el grupo ING, en un programa internacional de talento que le llevó a trabajar a los Países Bajos y Bélgica en banca de inversión. "Aquellos cuatro años me dieron una base técnica muy sólida en finanzas, análisis y estrategia. Y cuando volví a Madrid, seguí trabajando en banca de inversión otros dos años", explica. Sin embargo, volvió a buscar un nuevo giro en su carrera y decidió estudiar un MBA en la Universidad de Yale en Estados Unidos.

"Conseguí una beca y estuve allí dos años estudiando. Pero mi mujer estaba trabajando en España y quería volver. Así que empecé a buscar trabajo en una empresa donde me sintiera cómodo. De esa forma entré en el grupo Admiral, donde fui responsable de desarrollo de negocio en España. Y dos años después me incorporé a Rastreator, que en aquel momento formaba parte del mismo grupo", detalla.

No solo seguros

Una de sus primeras tareas fue el lanzamiento del primer comparador financiero de Rastreator. "La empresa nació en 2009 como comparador de seguros. En aquel momento empezamos una estrategia de multiproducto para ofrecer más variedad a los clientes".

Bajo el liderazgo de este directivo, la compañía ha pasado de ser un comparador de seguros de coche a ofrecer más de 45 productos: desde hipotecas y energía hasta telefonía y viajes. López considera que Rastreator, con un reconocimiento de marca del 95%, se ha labrado su reputación a base de transparencia y neutralidad a la hora de comparar los precios de las empresas. "Nuestra responsabilidad es con el usuario. No nos casamos con ninguna aseguradora o energética, mostramos toda la información de la forma más objetiva posible. Las empresas a veces intentan que destaquemos su contenido, pero no entramos en eso. Estamos constantemente mejorando nuestros formatos -incide-. Hemos ayudado a aportar transparencia en algunos sectores que era algo opacos. Nuestra idea es que el usuario pueda comparar y creo que eso lo hemos conseguido. El servicio de comparación es gratuito para el cliente y queremos que así siga siendo en el futuro".

Entre las novedades que la compañía ha empezado a implementar en los últimos años está la inteligencia artificial (IA) para mejorar la experiencia de usuario. "Nuestro equipo de datos lleva una década utilizando herramientas tecnológicas para adaptar las ofertas a cada cliente y optimizar las campañas de márketing que lanzamos. El objetivo es que comparar y contratar sea cada vez más fácil. Nuestra misión es ayudar a la gente a ahorrar", recalca.

Con una sede en Madrid y un centro de operaciones en Sevilla, la compañía persigue consolidar su posición como líder en comparador de seguros y afianzarse en áreas como energía e hipotecas. "Pienso que todavía tenemos mucho recorrido en otros segmentos. Lo importante es seguir evolucionando sin perder lo que nos hace diferentes: la confianza de los usuarios y el compromiso con la transparencia", argumenta.

Estilo de liderazgo

López define su forma de liderar como "cercana y orientada a ayudar a las personas". Una de sus máximas es la defensa de la flexibilidad para los trabajadores y también de la conciliación. «Creo que lo que diferencia a Rastreator de otras empresas es que los empleados vienen muy motivados a trabajar. Cuidamos mucho el equilibrio personal y profesional. "Nos preocupamos por da muchas facilidades para apoyar la conciliación familiar y tenemos medidas específicas para cuando los empleados tienen hijos. De hecho, ahora estamos viviendo un pequeño baby boom en la oficina", bromea.

Otra de sus características a la hora de dirigir es mantener una atención personalizada con los empleados. "Me gusta organizar reuniones individuales con ellos y estar disponible para atenderles. Intento estar cerca para escuchar y ayudar en los problemas que surjan", concluye.