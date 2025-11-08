El experto en finanzas Richard Gracia desmiente estos métodos de ahorro tan conocidos: "No dan resultado"

A día de hoy existe una gran cantidad de métodos de ahorro, con los que se pretende generar un buen colchón de dinero, que sirva para limitar los apuros económicos en el futuro. Aprovechando este exceso, el experto financiero Richard Gracia nos muestra dos métodos de ahorro muy conocidos pero que, basándose en experiencias de sus clientes o conocidos, creo que no otorgarían el resultado esperado.

La razón principal que atribuye al fracaso de estas tácticas de ahorro sería el hecho de que, pese a la efectividad inicial que pueden generarnos, no son las opciones más aconsejables para alguien que empieza a ahorrar su dinero.

Los métodos de ahorro 'fallidos'

El primero de ellos sería el ‘método de los 30 días’. Esto nos permitiría ahorrar una cantidad de dinero propuesta en el periodo de un mes. Funciona mediante una fórmula de ahorro progresivo a lo largo de 30 días basada en aportaciones. Cada aportación correspondería con el día concreto, por ejemplo, 1 euro el primer día o 2 euros el segundo. De esta forma, a final de mes obtendríamos 465 euros.

Los principales inconvenientes que señala serían la exigencia para solventar necesidades concretas; la limitación en el tiempo; y la imposibilidad de fijar un objetivo demasiado ambicioso.

El segundo sería el ‘método de las 52 semanas’. Este consiste en ahorrar de manera progresiva una cantidad de dinero proporcional con el número de la semana. Se comenzaría ahorrando 1 euro en la primera semana, hasta llegar a 52 euros en la última semana. De este modo, conseguiríamos un ahorro anual de 1.378 euros.

Los factores negativos que señala Gracia son la incapacidad de que funcione de manera automática; la complicación de ahorrar conforme el paso de las semanas; e incluso la limitación que posee al realizarse en el plazo de un año.

Cómo ahorran los españoles

Según encuestas oficiales realizadas por el Banco de España, el 61% de los españoles manifiesta haber estado ahorrando durante el último año, ya sea depositando el dinero en una cuenta de ahorro, un plan de pensiones, un fondo de inversión, acciones o renta fija; comprando inmuebles; o incluso guardando dinero en metálico.

Se ha comprobado que los ciudadanos prefieren ahorrar a través de una cuenta corriente (63%), mientras que un 14% del total recurre a su cuenta de ahorro y un 11% al plan de pensiones. Además, gran parte de la población española decidiría ahorrar al margen del sistema financiero, guardando el dinero en metálico (38%).

Otro hecho destacable sería el porcentaje de españoles que vivirían en situación de desahorro, suponiendo un 28% del total. Debemos tener en cuenta que se entiende como hogares con desahorro a aquellos en los que sus gastos habrían excedido a sus ingresos en el último año.

Los datos nos demuestran que, a pesar del creciente uso de métodos de ahorro en el país, son todavía demasiados los hogares españoles que no guardan parte de sus ingresos para imprevistos futuros, ya sea por desconocimiento o desconfianza hacia las entidades bancarias.