Inteligencia artificial
Meta, matriz de Facebook, invertirá en Estados Unidos 600.000 millones de dólares en tres años para respaldar la IA
La iniciativa se ha hecho pública tras notificárselo al presidente Donald Trump
EP
Meta Platforms, la matriz propietaria de Facebook, ha comunicado este viernes que invertirá en Estados Unidos 600.000 millones de dólares (518.531 millones de euros) durante los próximos tres años para respaldar el despliegue de inteligencia artificial (IA).
Según ha informado el presidente y consejero delegado de Facebook, Mark Zuckerberg, mediante un post en su red social 'Threads', la iniciativa se ha hecho pública tras notificárselo al presidente Donald Trump. Sin embargo, es también "muy posible" que se destinen más fondos de los previstos inicialmente.
El pasado miércoles 22 de octubre, Meta informó de que recortará unos 600 puestos de trabajo de su unidad de IA con el objetivo de agilizar operaciones, aunque el ajuste no afectará a la recientemente formada TBD Lab, donde la multinacional continúa contratando de manera activa.
Por otro lado, Meta ha anunciado la creación junto a Blue Owl Capital de una sociedad conjunta que estará controlada al 20% y el 80%, respectivamente, para desarrollar y ser propietarios del campus de centros de datos Hyperion. Las partes financiarán el proyecto de 27.000 millones de dólares (23.334 millones de euros) proporcionalmente.
