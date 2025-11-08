Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Futuro incierto

José Elías, experto en economía, opina sobre las pensiones: "Los abuelos del futuro compartirán piso"

El dueño de La Sirena compartió una nueva reflexión en X, antes Twitter

José Elías, empresario de éxito: "Me da pena ver cuánta gente tiene que discutir con su familia por querer emprender"

José Elías, empresario multimillonario, defiende a ultranza el sistema impositivo en España: "No me voy a ir de Badalona"

José Elías, dueño de Audax y La Sirena.

José Elías, dueño de Audax y La Sirena. / RICARD CUGAT

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

José Elías es uno de los empresarios más destacados de España. El propietario de La Sirena y presidente de Audax Renovables ha logrado reunir una considerable fortuna que lo coloca en el puesto 49 del ranking Forbes, con más de 900 millones de euros.

Numerosos jóvenes aspiran a seguir sus pasos. Por esta razón, el presidente de Audax Renovables suele participar con frecuencia en tertulias televisivas y también se ha consolidado como un ‘coach’ empresarial. Además, sus comentarios personales en X, antes conocida como Twitter, provocan un gran debate dentro de la sociedad española.

Una de las últimas opiniones del empresario que compartió fue sobre la gestión de las pensiones en España, ya que aseguró que "no van a dar para más", y tiene claro que "los abuelos del futuro compartirán piso".

El dueño de La Sirena comentó que "llevamos años hablando de 'coworking' y 'coliving' como si fuera una moda guay", algo que no entiende. Además, expuso que "a mí no me preocupa que los jóvenes compartan piso, pero sí la gente de 50 años que vive de alquiler".

El economista se sinceró al decir que conoce a personas de 50 años que pagan 1.000 euros de alquiler: "Van hasta el cuello y no han ahorrado nada en su vida".

"Qué va a pasar cuando se jubilen?", se cuestionó, aunque no tiene dudas: "Les vendrá una pensión de 800 euros y no podrán pagar el alquiler. Y ahí es cuando tendrán que hacer 'coliving' con otros abuelos". Aparte, dejó claro que habrá menos personas que paguen pensiones y más que las cobren.

El principal motivo es que la gente vive más y la pirámide demográfica está invertida. Un problema que llega a la política, pero que no quieren ver, hasta la fecha: "La realidad es que llegará un momento en que no tendrán huevos a pagar las pensiones".

"A este país se le vendió la moto de que estar de alquiler estaba guay. Y sí, lo está si tienes la vida solucionada. Si eres pobre como una rata, tienes que comprar", reflexionó.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Gobierno desbloquea la ley contra la multirreincidencia de Junts pese a temer un varapalo de la izquierda
  2. Una familia alemana regresa a su país tras mudarse a España: 'No encontramos un piso asequible, los propietarios prefieren alquilar a turistas”
  3. Detectado un caso de tuberculosis entre los trabajadores de las obras del Camp Nou
  4. Muere a los 41 años Amaia Arrazola, referente de la ilustración y del arte mural de gran formato
  5. Las subcontratas del Camp Nou llevan casi 2 millones de euros en multas por 218 fraudes laborales en las obras
  6. Lux', el nuevo disco de Rosalía, canción a canción: de la aparición de Daft Punk a los coros de su hermana Pili
  7. Juicio al fiscal general: historia de un mail que todos dicen tener y que solo consta ante notario que reenvió Moncloa
  8. Vuelve a Barcelona la feria de manualidades y ‘DIY’ más grande de España con más de 800 talleres

Cinco detenidos en Mollerussa por el matrimonio forzado de una menor de 14 años a cambio de 5.000 euros y 5 botellas de whisky

Cinco detenidos en Mollerussa por el matrimonio forzado de una menor de 14 años a cambio de 5.000 euros y 5 botellas de whisky

Alan Duran (Bybit): "España ya empieza a consolidarse como un referente en el ámbito cripto"

Alan Duran (Bybit): "España ya empieza a consolidarse como un referente en el ámbito cripto"

Trastornos institucionales

Trastornos institucionales

Jesús Maza, presidente de DAQUAS: "El déficit de inversión en el sector del agua es de 5.700 millones al año"

Jesús Maza, presidente de DAQUAS: "El déficit de inversión en el sector del agua es de 5.700 millones al año"

Vecinos y comerciantes de Sant Antoni colaboran con el ayuntamiento en una campaña de civismo para mejorar el barrio

Vecinos y comerciantes de Sant Antoni colaboran con el ayuntamiento en una campaña de civismo para mejorar el barrio

¿Qué hacer cuando mi hijo no quiere salir porque está enganchado a los videojuegos?

¿Qué hacer cuando mi hijo no quiere salir porque está enganchado a los videojuegos?

‘¡Chica, qué dise!’: el bricolaje lingüístico detrás de la voz de Rosalía

‘¡Chica, qué dise!’: el bricolaje lingüístico detrás de la voz de Rosalía

Sorteo Extraordinario de La Cultura 2025: resultados y comprobar números premiados del sábado 8 de noviembre

Sorteo Extraordinario de La Cultura 2025: resultados y comprobar números premiados del sábado 8 de noviembre