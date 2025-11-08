Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Coste viajes

Viajar a Japón será más caro: los visados suben de precio a partir de esta fecha

El país asiático ajustará sus tasas por primera vez en décadas para reforzar su infraestructura, mejorar la seguridad aeroportuaria y financiar programas educativos

Catalunya y Japón se alían para activar la conexión aérea entre Barcelona y Tokio lo antes posible

EEUU y Japón anuncian el inicio de una "nueva era dorada" en sus relaciones y firman un acuerdo sobre tierras raras

Templo Kiyomizu en Kioto (Japón).

Templo Kiyomizu en Kioto (Japón). / KIMIO IDA / EFE

Mariona Carol Roc

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Japón sigue siendo uno de los destinos más atractivos del mundo gracias a su cultura, su gastronomía de primer nivel y su historia milenaria.

Sin embargo, quienes planeen viajar al país del Sol naciente en 2026 deberán prepararse para algunos cambios en los costes asociados a su visita.

El Gobierno japonés ha anunciado que va a incrementar tanto el impuesto de salida como las tasas de visado para turistas extranjeros.

Según el diario financiero japonés 'The Nikkei', los ingresos adicionales se van a destinar a mejorar la infraestructura y la seguridad de los aeropuertos, además de financiar proyectos nacionales, entre ellos la gratuidad de la educación secundaria.

Por primera vez en seis años

Desde 2019, todo viajero que abandona Japón, incluidos los ciudadanos locales, debe pagar una tasa conocida como 'sayonara tax', de 1.000 yenes (unos 5,60 euros). Esta cantidad se añade automáticamente al billete de avión o ferry, sin necesidad de trámites adicionales.

Esta va a ser la primera vez, desde su creación, que se aumente este impuesto y, aunque el Gobierno no ha revelado la cifra exacta, pretende equipararlo con el estándar internacional.

En comparación, países como Alemania cobran un mínimo 15,53 euros de tasa por pasajero aéreo según el destino, mientras que en Marruecos debes pagar 100 MAD (9,33 euros), según informa la página web de Ryanair. Para alcanzar esos niveles, Japón tendría que multiplicar casi por dos su actual tarifa.

Estas tasas sirven para ayudar en la gestión y mantenimiento de los aeropuertos, pistas y terminales, cargos por el uso de puentes de embarque, áreas de espera y otros servicios aeroportuarios.

Los visados también subirán de precio

Actualmente, quienes necesiten un visado para entrar en Japón -están exentos los ciudadanos de la UE, Reino Unido y EEUU- pagan 3.000 yenes (unos 17 euros) por una entrada única (entrar a Japón una sola vez y permanecer un máximo de 90 días) o 6.000 yenes (unos 34 euros) por entradas múltiples (entrar a Japón varias veces dentro de un periodo de tiempo determinado, normalmente hasta tres años, con una estancia máxima de 15 o 30 días por periodo).

Estas tasas también van a aumentar, por primer vez desde su creación en 1978, aunque el Gobierno aún no ha especificado cuánto.

Una medida esperada y estratégica

El ajuste de estas tasas no solo responde a la inflación acumulada en décadas. Japón enfrenta un creciente problema de sobreturismo, especialmente en destinos icónicos como Kioto o Tokio.

Con este aumento, el Gobierno nipón busca regular el flujo de visitantes y garantizar que los ingresos turísticos contribuyan directamente a la sostenibilidad del país.

Además, esa tasa va a permitir financiar mejoras en infraestructura, educación y servicios públicos, áreas que se ven presionadas por la masiva afluencia de turistas.

Conclusión

Aunque los nuevos costes puedan parecer un obstáculo para turistas, los expertos coinciden en que Japón seguirá siendo un destino de primer nivel.

La calidad de sus servicios, la seguridad y la diversidad cultural continúan atrayendo a millones de viajeros cada año.

Noticias relacionadas y más

El aumento de tasas, que está previsto que entre en vigor en 2026, busca que el turismo siga siendo una fuente de desarrollo sostenible, beneficiando tanto a visitantes como a la población local.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Gobierno desbloquea la ley contra la multirreincidencia de Junts pese a temer un varapalo de la izquierda
  2. Una familia alemana regresa a su país tras mudarse a España: 'No encontramos un piso asequible, los propietarios prefieren alquilar a turistas”
  3. Detectado un caso de tuberculosis entre los trabajadores de las obras del Camp Nou
  4. Muere a los 41 años Amaia Arrazola, referente de la ilustración y del arte mural de gran formato
  5. Las subcontratas del Camp Nou llevan casi 2 millones de euros en multas por 218 fraudes laborales en las obras
  6. Lux', el nuevo disco de Rosalía, canción a canción: de la aparición de Daft Punk a los coros de su hermana Pili
  7. Juicio al fiscal general: historia de un mail que todos dicen tener y que solo consta ante notario que reenvió Moncloa
  8. Vuelve a Barcelona la feria de manualidades y ‘DIY’ más grande de España con más de 800 talleres

Los expertos recomiendan frenar la venta de SUV para reducir los daños a la salud

Los expertos recomiendan frenar la venta de SUV para reducir los daños a la salud

La moda catalana necesitará nuevos perfiles ante los retos ambientales de la UE, según un informe

La moda catalana necesitará nuevos perfiles ante los retos ambientales de la UE, según un informe

El Supremo de EEUU da la razón al Gobierno y suspende temporalmente el pago de ayudas alimentarias

El Supremo de EEUU da la razón al Gobierno y suspende temporalmente el pago de ayudas alimentarias

El Rey Juan Carlos I no sale de casa de Pedro Campos, pero disfruta de una cena con amigos

El Rey Juan Carlos I no sale de casa de Pedro Campos, pero disfruta de una cena con amigos

Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

Escribir como Balzac en Barcelona

Escribir como Balzac en Barcelona

Xania Monet, cantante generada con IA, 'firma' un multimillonario acuerdo tras asaltar las listas de éxitos

Xania Monet, cantante generada con IA, 'firma' un multimillonario acuerdo tras asaltar las listas de éxitos