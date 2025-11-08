Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Derechos laborales

Un abogado laboralista explica cómo conseguir indemnización y paro si te cambian la jornada laboral sin consultarte

Juan Manuel Lorente asegura que "si estás harto y quieres salir de la empresa, esta es una muy buena oportunidad"

El abogado de Sijena critica la presentación del disco de Rosalía en el MNAC: "Tantos vatios de sonido hacen que se mueva todo"

El abogado laborista, Juan Manuel Lorente.

El abogado laborista, Juan Manuel Lorente. / Instagram

Pedro Sanjuán

El abogado laboralista Juan Manuel Lorente, con más de 355.000 seguidores en Instagram a principios de noviembre, ha publicado recientemente un vídeo en el que explica una situación que puede beneficiar a muchos trabajadores: cuando una empresa cambia por completo la jornada laboral de un empleado.

En su mensaje, Lorente detalla que si a un trabajador le modifican de forma sustancial su horario o sus días de descanso, puede rescindir su contrato con derecho a indemnización y paro. "Si te cambian por completo tu jornada, aprovecha y vete con indemnización y paro", señala el abogado.

El experto comenta que hace unos días ha ayudado a dos personas en situaciones similares. "A una de ellas le cambiaron los descansos y, en vez de trabajar de lunes a viernes, iba a trabajar de martes a sábado. Obviamente, esto es una modificación sustancial, y hemos conseguido que salga con indemnización y paro de su trabajo", explica.

Cambio de turno

"En otro caso, le han cambiado totalmente el horario; si antes estaba de mañanas, ahora está de tardes, y también hemos conseguido que salga de la empresa con indemnización y paro", añade.

Lorente recuerda que la indemnización corresponde a veinte días por año trabajado, una cantidad que puede ser significativa para quienes tengan una larga antigüedad.

"Si tienes una muy buena antigüedad, puede ser un dinero. Si estás harto y quieres salir de la empresa, esta es una muy buena oportunidad", concluye.

TEMAS

