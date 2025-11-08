Bleta, la app que traduce la tecnología para quienes se quedaron fuera

El mercado de aplicaciones disponibles en plataformas como Play Store o App Store suele utilizarse como termómetro del desarrollo tecnológico. En 2009 podían contabilizarse unas 16.000 aplicaciones en Google Play Store; en 2025 ya son 4,2 millones las interfaces disponibles. Dieciséis años de diferencia. Más de cuatro millones de aplicaciones nuevas. Es el resultado de una creciente inversión en I+D, una mayor competitividad por atraer usuarios y una necesidad constante de corregir errores críticos y reforzar la seguridad. “La tecnología avanza cada vez más rápido" subraya Isabel García Baños, CEO y cofundadora de Bleta. El problema, del que alerta esta ingeniera electrónica, es que lo está haciendo a un ritmo superior a nuestra capacidad de aprendizaje.

"Siempre se ha dicho que la brecha digital era una cuestión de acceso a Internet, pero en un sistema donde los criterios de desarrollo tecnológico ya no priorizan la experiencia del usuario, sino las métricas de mercado o la ciberseguridad, el problema no solo no disminuye, sino que se agrava, especialmente entre las personas jubiladas, con alguna discapacidad física o cognitiva o, simplemente, con menos interés por probar cosas nuevas” traslada García Baños.

En este contexto emerge Bleta, una startup catalana que se presenta como “la tecnología que no te va a dejar atrás”. La idea nace de la frustración de las personas mayores ante las pantallas. Y su misión es hacer que cualquier móvil Android —ya que iOS, el sistema operativo de Apple, no acepta launchers— sea utilizable por quienes hoy se sienten excluidos. Para conseguirlo han desarrollado una interfaz que combina diseño sencillo, sensibilidad social y un modelo que empieza a facturar gracias a servicios municipales y familiares.

De reacondicionar tablets a crear una interfaz

Todo surge en el año 2020. En pleno confinamiento, tres s ingenieros electrónicos graduados en la UPC de Barcelona —Isabel García, Adrià Roca y Gerard Pinar— trabajaban en un proyecto llamado E-Ways, que reacondicionaba dispositivos estropeados para darles una segunda vida. Pronto la idea evolucionó a Acércales, iniciativa que reacondicionaba tablets y las donaba a residencias y hospitales para que las personas mayores pudieran ver a sus familiares.

Isabel García Baños, CEO & Co-founder de Bleta / JAVIERTLES.NET

"En un mes llegamos a entregar más de 650 dispositivos, ¡fue todo un éxito!" recuerda Isabel. El problema llegó luego. "Desde los centros nos comunicaron que los usuarios no eran capaces de emplear la tecnología sin la supervisión de un acompañante, y como faltaban manos, el objetivo se estaba viendo truncado". Así, de una tablet reacondicionada nació una con una interfaz propia, pensada para las necesidades tecnológicas de las personas mayores. Y lo que comenzó como una capa de adaptación sobre hardware se transformó en una apuesta por el software escalable que es el launcher que hoy conocemos como Bleta. “El nombre no es muy creativo —ríe la confundadora—; viene de tableta”.

Del hardware al software

La aplicación, que puede descargarse en Google Play, adapta el dispositivo móvil en una interfaz con iconos y textos amplios, teléfono adaptado (basta con cogerlo para descolgar), galerías navegables con flechas en lugar de gestos complejos y una lista de apps personalizadas en la pantalla principal.

Enfatizan que es completamente gratuita para el usuario —una condición inamovible y parte esencial de su propuesta de valor— y que su filosofía no es paternalizar —“no queremos decir, ‘no, tú no puedes usar YouTube’”— sino ofrecer herramientas alternativas cuando las apps convencionales resultan inaccesibles. “Y es genial, porque hemos visto cómo nuestra app rompe una barrera de entrada: con el tiempo, cuando se sienten cómodos, empiezan a explorar cosas más avanzadas”. Además, ya están trabajando en funciones como un asistente de voz adaptado y en la integración de tecnologías de IA con criterios inclusivos.

De momento, la monetización llega por dos vías. Desde el ámbito institucional, su servicio “Conecta en Gran” facilita la comunicación entre ayuntamientos y vecindario (avisos, fiestas, cortes de calle), con confirmación de lectura y segmentación por barrio. Y en el ámbito familiar, su versión Bleta Conecta permite que mensajes y fotos enviados por WhatsApp aparezcan de forma clara y ordenada en la pantalla del usuario mayor a partir de un pequeño pago mensual.

Impacto y expansión

Por ello, si hasta ahora la mayor parte de los ingresos provenía de la venta de tablets, la reciente ronda de 500.000 € —respaldada por fondos e inversores de impacto—, y la proyección de 500.000 € de facturación en 2025 señalan la intención de que las suscripciones y contratos institucionales tomen el relevo. "Somos una starup de impacto positivo, y eso no va a cambiar”, insisten sus fundadores. “Pero las métricas de impacto y las de negocio son igual de importantes”. Así las cosas, elaño que viene ya prevén alcanzar un millón de euros en facturación.

En su narrativa, la vocación social no compite con la rentabilidad, sino que la alimenta. Reducir la brecha digital implica mejorar la autonomía, combatir la soledad no deseada y devolver derechos de inclusión que se han perdido con la velocidad tecnológica. Y en cifras, eso se traduce en estar presente en más de 27 países, 200.000 descargas y previsiones que apuntan a 20.000 usuarios recurrentes como objetivo para la próxima ronda de inversión. Latinoamérica se revela como mercado clave, además de Alemania, Francia e Italia en Europa. Todo ello gracias a una estrategia centrada en software que permite adaptar lenguajes y costumbres locales sin asumir los costes logísticos del hardware.