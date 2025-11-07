El transporte de mercancías se revuelve contra la subida a las 44 toneladas: las consecuencias que trae la nueva normativa

Abocados a asumir más costes y posibles pérdidas por tener que adaptar una parte importante de la flota de camiones transportistas de mercancías de la Región de Murcia a un tonelaje mayor, con la incertidumbre de que con ello no se genere más beneficio económico.

La normativa estatal que obliga a que los camiones de 40 toneladas puedan ahora transportar hasta 44 sigue generando mucho escepticismo entre la Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transporte de Murcia (Froet) tras su entrada en vigor el pasado 23 de octubre (para vehículos cisterna entrará en vigor el 23 de enero del próximo año).

Entre la patronal y las empresas transportistas todavía no tienen claro que la nueva fórmula -impulsada por el Gobierno de España y que se ha incorporado al Reglamento General de Vehículos para mejorar la eficiencia del transporte con más carga por trayecto y con ello mejorar la competitividad del transporte español y contribuir a emitir menos contaminación -sea beneficiosa económicamente.

Tanto Froet como la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) vienen alertando desde hace meses de que la adaptación de la flota implicará una inversión que recaerá sobre los transportistas.

La flota transportista regional cuenta con unos 12.000 vehículos y unas 1.300 empresas asociadas

Manuel Pérezcarro, secretario general de Froet, explica que por ahora ni siquiera está claro qué condiciones técnicas deberá cumplir cada vehículo para poder adaptarse a este incremento de carga. «Habrá camiones en los que no se pueda aumentar porque sus características técnicas no lo permiten; otros en los que bastará con modificar la ficha técnica; y otros tantos que necesitarán un estudio exhaustivo por parte de un ingeniero industrial», señala a La Opinión.

En la Región de Murcia, recuerda Pérezcarro, hay unos 12.000 camiones pertenecientes a 1.300 empresas asociadas, muchas de ellas pequeñas y con escaso margen económico.

Manuel Pérezcarro, secretario general de la Froet. / Froet

A todo esto se suma que aquellos que puedan aumentar su peso máximo de carga tengan que asumir mayores costes de mantenimiento, consumo de combustible y desgaste de frenos y neumáticos; mientras que, por otro lado, las empresas cargadoras se beneficiarán al reducir viajes para mover la misma cantidad de mercancía.

«Lo normal es que se compartan los beneficios del aumento de tonelaje con el transportista, pero no está ocurriendo», critica Pérezcarro.

Desde la patronal ya han denunciado el caso de una empresa cargadora que exige a los transportistas operar con 44 toneladas sin ofrecer compensación económica. Al contrario, les aplica una bajada media del 8% en el precio por tonelada: «Nos topamos con la cruda realidad; un amaño para el exclusivo beneficio del cargador», lamenta Pérezcarro.

¿Un "alcance mínimo"?

La mayor parte del transporte de mercancías de la Región se dedica a la exportación internacional (sobre todo de productos hortofrutícolas). Una de las partes positivas es que el alcance de la medida podría estar más contenido precisamente porque los camiones que hacen trayectos de España a otros países como Francia, Alemania o Reino Unido no están obligados a pasar por el aro de la nueva normativa, por lo que podrían seguir operando con el límite máximo de 40 toneladas.

En el caso de su regreso a España y si hiciesen rutas interiores, sí que tendrían que incrementar la carga si el vehículo lo permite. El secretario general de Froet sostiene que Murcia tiene «un sector muy atomizado, con empresas pequeñas cuyo poder de negociación frente a los cargadores es muy limitado y en el que se pueden cometer abusos».

Asesoramiento para saberse la ‘letra pequeña’

Para tratar de clarificar la situación actual, la Froet ha convocado para el próximo 13 de noviembre una jornada técnica con especialistas dirigida a sus asociados que estén interesados.

El objetivo es, más allá de explicar la ‘letra pequeña’ de la normativa de las 44 toneladas y la homologación de vehículos en la ITV, trasladarles qué pasos deben seguir para adaptar sus camiones sin incurrir en incumplimientos legales o riesgos para la seguridad.

Durante la jornada se ahondará en los tipos de vehículos que necesitarían reformas y cuándo se debe pasar la ITV para homologar cada vehículo, entre otras cuestiones.