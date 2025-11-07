Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario, sobre la situación actual de la vivienda: "Una familia, una casa... la gente no puede vivir en promesas"

El número de nuevas promociones de vivienda ha aumentado un 20% en este 2025. La construcción de vivienda crece, pero no al ritmo necesario. Las casas recién construidas solo representan el 9,7% de las ventas totales: 6.272 de las 64.730 operaciones registradas en julio de 2025, según datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad.

"Una familia, una casa", dijo el portavoz de ERC en Madrid, Gabriel Rufián, en La Revuelta. Una reflexión aplaudida pero que no convence al experto inmobiliario Sergio Gutiérrez. "Ojalá, pero no me salen los números", advierte.

"Según el Banco de España nos faltan 700.000 viviendas para cubrir la demanda. Y subiendo, pero apenas construimos unas 100.000", expone Gutiérrez.

"La gente no puede vivir en promesas"

Recientemente, L’Hospitalet ha decidido seguir los pasos de Barcelona y apuesta por eliminar todos los pisos turísticos de la ciudad en 2028. Una medida que muchas ciudades españolas se están planteando. "Pues nada, como no es suficiente, nos cargamos los pisos turísticos. Total, son propiedad de rentistas malvados. En España hay unas 350.000 viviendas de uso turístico. Pues no llega para las 700.000. Pues ponemos las del Sareb. Ah, que ya están ocupadas", advierte el experto. Ni haciendo esto, explica, se cubre la demanda.

"Ostras, pues necesitamos construir entonces. Uy no, que los constructores son especuladores y les ponemos trabas burocráticas para que cada vez lo tengan más difícil. Pero si Sánchez ha prometido 180.000 viviendas públicas, sí. Pero Rufián dijo una casa, una familia. No una promesa, una familia. Y la gente no puede vivir en promesas".

"Bueno, pues vamos a pedir a los propietarios que tienen varias viviendas que las oferten en el mercado de alquiler. Uy, es que no quieren, porque le limitan el precio, la duración, la seguridad y encima les pueden inquiocupar. Pues mire, a mí me gusta lo de una casa, una familia. Incluso suena bien, pero es que no hay", continúa el experto inmobiliario.

Tras exponer la situación actual, Sergio Gutiérrez se pregunta: "¿No cree usted que habría que hacer cambios para conseguirlo? ¿No cree que si interviene en el mercado aún más, así no vamos a conseguir nada? ¿De verdad creen que interviniendo el mercado se soluciona algo?"