Congreso Re: Energía | 5 claves de la IA que redefinen el futuro energético en España

El congreso Re: Energía, que se celebra este 27 de noviembre en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, irrumpe en el panorama nacional como una hoja de ruta práctica para fusionar energía, inteligencia artificial y big data. A continuación, desgranamos los puntos clave y los consejos prácticos que se abordarán en esta cita pionera, impulsada por el proyecto EIFEDE y coordinada por el centro tecnológico ITI.

Claves y consejos

Este congreso se ha diseñado para ofrecer ventajas competitivas reales. Aquí te adelantamos las claves que marcarán la agenda:

Tip 1: La colaboración es el nuevo petróleo: crea tu ecosistema

El mayor diferencial de Re: Energía no es su temática, sino su modelo. Ha formalizado un ecosistema de innovación que conecta a los mejores centros tecnológicos (ITI, CTIC, ITCL, etc.) con empresas y asociaciones energéticas.

La Lección: En la era digital, la innovación en solitario es ineficiente. El congreso mostrará cómo construir alianzas estratégicas para que la transferencia de tecnología sea rápida, directa y se traduzca en mayor competitividad.

Tip 2: De la teoría a la práctica: así transforma la IA tu negocio

Olvídate de conceptos abstractos. El evento se centrará en casos de uso tangibles que ya están optimizando toda la cadena de valor energética. Aprenderás a:

Predecir la producción renovable: Utiliza la IA para anticipar la generación de energía solar o eólica, optimizar el mix energético y evitar colapsos en la red.

Utiliza la IA para anticipar la generación de energía solar o eólica, optimizar el mix energético y evitar colapsos en la red. Crear un gemelo digital de tu red: Simula y monitoriza tu infraestructura en tiempo real para detectar anomalías, predecir fallos en equipos y pasar de un mantenimiento reactivo a uno predictivo, ahorrando costes millonarios.

Simula y monitoriza tu infraestructura en tiempo real para detectar anomalías, predecir fallos en equipos y pasar de un mantenimiento reactivo a uno predictivo, ahorrando costes millonarios. Asistir al consumidor final: Implementa sistemas que recomienden automáticamente a tus clientes cuándo consumir energía para aprovechar los precios más bajos, mejorando su satisfacción y fidelidad.

Optimizar el diseño de redes: Analiza con big data cómo integrar de forma eficiente nuevas plantas de autoconsumo o puntos de recarga para vehículos eléctricos.

Tip 3: Navega la nueva regulación europea (y evita sanciones)

La inteligencia artificial no opera en un vacío legal. Europa ha lanzado normativas clave como la AI Act y la Data Act.

El consejo práctico: El congreso ofrecerá sesiones para entender cómo estas leyes afectan a tu empresa. ¿Gestionas datos de consumo de terceros? Podrías ser un "intermediario de datos". ¿Usas algoritmos de IA? Necesitarás verificar su nivel de riesgo y cumplimiento ético. Adelantarse es crucial.

Tip 4: Fortalece tu infraestructura con tecnología de vanguardia

El sector energético es una infraestructura crítica y su seguridad es prioritaria. Se explorará la aplicación de tecnologías duales, aquellas de origen militar adaptadas al uso civil.

La oportunidad: Descubre cómo integrar drones y robótica para inspeccionar y mantener redes de difícil acceso, o cómo usar sensores infrarrojos para detectar fallos invisibles al ojo humano. Aumenta la resiliencia y precisión de tus operaciones.

Tip 5: Empodera al consumidor y crea nuevos modelos de negocio

Las comunidades energéticas y el autoconsumo están cambiando las reglas del juego. El ciudadano ha pasado de ser un simple consumidor a un "prosumidor" activo.

La Visión de Futuro: La tecnología es el motor de este cambio. Aprende a implementar sistemas de control y predicción que automaticen la gestión de la energía en una comunidad, decidiendo de forma inteligente cuándo consumir, almacenar o vender excedentes. Esto no solo refuerza la sostenibilidad, sino que abre la puerta a nuevos servicios y modelos de negocio.

Un congreso para liderar el cambio

Con más de 30 ponentes de primer nivel, incluyendo directivos de las principales empresas energéticas y responsables de la administración pública, y una previsión de 300 asistentes, Re: Energía se consolida como una cita ineludible para cualquiera que quiera liderar, y no solo participar, en la revolución energética que ya está aquí.