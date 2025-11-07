La Policía Nacional investigará las obras del Camp Nou tras las denuncias de trabajadores 'sin papeles'

La Polícia Nacional abrirá una investigación para determinar cuántos trabajadores están operando en las obras del Camp Nou sin la documentación en regla. La Delegación del Gobierno en Catalunya ha instado una investigación sobre un posible delito contra los derechos de los trabajadores a raíz de las denuncias de distintos empleados de las subcontratas que están participando en la remodelación del estadio y que ha ido relatando EL PERIÓDICO.

"No nos va a temblar el pulso en investigar hasta el último resquicio de cualquier posible acto delictivo", afirma el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto. La Polícia Nacional ya se está coordinando con la Inspección de Trabajo dependiente de la Generalitat de Catalunya y el sindicato CCOO, que ha interpuesto distintas denuncias, para aclarar si, más allá del potencial fraude a la Seguridad Social, existe un delito penal en la organización de las obras. Y es que las competencias en materia migratoria las gestiona el Estado y en Catalunya pasan por la Delegación.

Trabajadores del Camp Nou falsean el sistema de fichaje para acceder a las obras / VÍDEO: EL PERIÓDICO

Limak, la contratista principal de las obras del Camp Nou y a la que el FC Barcelona encargó la remodelación del estadio, ha declinado realizar declaraciones al respecto.

Ahora la Policía Nacional está recabando información de las actuaciones ya realizadas por la autoridad laboral y la misma "será un activo importante también para ver si los indicios confirman un delito contra los derechos de los trabajadores", afirman desde la Delegación.

El cuerpo policial inicia sus pesquisas a raíz de una serie de despidos efectuados por la empresa Extreme Works UAB, subcontratada por la responsable de la obra, Limak, que presuntamente habría cesado a decenas de sus operarios cuando estos acudieron al sindicato CCOO para regularizar su situación. Según explican desde la central, estos han estado operando durante meses con permisos de residencia de países del este de la Unión Europea caducados.

El martes de esta semana, la central protagonizó una protesta a las puertas del Camp Nou para reclamar la readmisión de los trabajadores y está en contacto con la Inspección de Trabajo para tratar de tramitar un permiso de residencia y trabajo por arraigo, ya que estos empleados llevarían más de seis meses trabajando en España sin los permisos.

Según han explicado diversos obreros a este medio, muchos de los denunciantes llegaron en diciembre de 2024 a Barcelona y desde entonces han estado durmiendo en Calella y yendo y viniendo casi cada día a trabajar en la remodelación del estadio del FC Barcelona.

En paralelo, la Inspección de Trabajo ya ha iniciado sus propias pesquisas y el pasado 25 de septiembre se personó en el Camp Nou, donde pudo acreditar en primera instancia la presencia de varios trabajadores sin la documentación en regla. Según explicó el secretario de Treball de la Generalitat, Paco Ramos, en una atención a medios este pasado martes, estiman tener resuelto el expediente para finales de este mes de noviembre.

Casi dos millones de euros en multas

La Policía Nacional interviene ante un pontecial delito contra los trabajadores tras distintas denuncias de fraudes laborales acreditados en las obras del Camp Nou. En la misma Calella que se están quedando los operarios de Extreme Works UAB residían unos meses atrás decenas de trabajadores de origen rumano que estuvieron empleados por otra subcontrata, Eurobau SRL -filial rumana de Eurobau, con sede en Hungría-, pero sin contrato, según denunciaron estos.

Eso fue en junio de 2024 y, tras las informaciones publicadas por este medio, varios empleados fueron despedidos y la Generalitat entró a investigar. No ha trascendido, por el momento, el resultado de dichas pesquisas.

Estos son algunos de los fraudes acreditados entre las empresas implicadas en las obras del Camp Nou, que acumulan casi dos millones de euros en multas y requerimientos por parte de la Inspección de Trabajo. La autoridad laboral ha cerrado un total de 218 expedientes con irregularidades acreditadas desde que se inició la remodelación del estadio blaugrana, en junio de 2023, según la petición de información realizada por EL PERIÓDICO a la Generalitat a través de su portal de transparencia.