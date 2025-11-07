Vivienda
Miguel Benito Barrionuevo, abogado: "Lo primero al alquilar un piso es fotografiar todos los desperfectos"
El letrado da tres consejos clave para firmar un contrato de arrendamiento con las máximas garantías
Fernando Gonzalo, experto inmobiliario: "Que la vivienda baje a corto plazo es un tema impensable. No deja de ser oferta y demanda que está muy desequilibrada"
"Tuve que poner a mis tres hijos de avalistas": las dificultades de vivir de alquiler para una mujer de 83 años
Firmar un contrato de alquiler puede parecer un trámite sencillo, pero es un paso crucial que no debe tomarse a la ligera. En muchos casos, los inquilinos aceptan condiciones sin leer la letra pequeña o sin entender completamente sus derechos y obligaciones, lo que puede dar lugar a problemas, disputas y sorpresas desagradables durante o al final del arrendamiento.
El abogado Miguel Benito Barrionuevo, a través de su canal de Tiktok ofrece tres consejos clave para quienes están a punto de firmar un contrato de alquiler o incluso para quienes ya viven en un piso alquilado.
Cláusula de subida del alquiler
El primer consejo que da el letrado es revisar si el contrato incluye una cláusula de subida del alquiler. Según explica, si no aparece dicha cláusula en el documento, el propietario no puede aumentar el precio del alquiler durante la vigencia del contrato. Y si la cláusula sí aparece, hay que saber que la subida está actualmente limitada por ley. En 2025, por ejemplo, el incremento máximo permitido es del 3 %, salvo que el contrato establezca una revisión basada en el nuevo índice de referencia que sustituye al IPC.
Hacer fotos de los desperfectos
El segundo consejo tiene que ver con el estado del inmueble al entrar a vivir. Miguel recomienda que, nada más acceder al piso, el inquilino haga una revisión detallada de la vivienda y fotografíe todos los desperfectos que ya existan: grietas, manchas, arañazos en muebles o suelos, electrodomésticos deteriorados, etc. Estas imágenes deben guardarse como prueba, ya que si no se documentan al principio, puede ser difícil demostrar después que esos daños no fueron causados por el inquilino. Este paso es crucial para proteger la fianza.
El tercer y último consejo del abogado se centra precisamente en la devolución de la fianza. Según indica, el propietario solo puede descontar de la fianza los desperfectos que no provengan del uso habitual del inmueble. Es decir, los daños derivados del desgaste normal, como puede ser la necesidad de repintar paredes o el envejecimiento de electrodomésticos, no justifican un descuento en la fianza. En cambio, si hay roturas por mal uso o negligencia, ahí sí podría haber una deducción.
