Iberdrola, Aqualia, Moeve y Lidl, entre los premiados por Vodafone en su gala conmemorativa

"No somos nada sin los partners, sin los distribuidores, sin los empleados y sin los clientes" y por eso Vodafone Empresas ha querido celebrar con todos ellos sus 25 años en Catalunya con una gala conmemorativa y diez premios otorgados para la ocasión. El acto, celebrado en la capilla gótica del Convent dels Àngels de Barcelona, ha reunido a líderes políticos, institucionales y empresariales, así como a representantes del ecosistema tecnológico catalán, en un acto que ha reconocido "la capacidad transformadora del territorio y el papel de las empresas que impulsan el desarrollo digital y económico".

El president de la Generalitat Salvador Illa, los expresidentes Pere Aragonès y Artur Mas, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull y el conseller de la Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau fueron algunos de los dirigentes que asistieron este jueves a la ceremonia. También estuvieron presentes Mao Ye Wu, consejero delegado del RCD Espanyol; Francesc Fajula, consejero delegado de Mobile World Capital Barcelona; Albert Cortada, CEO de Laboratorios Ferrer; Alfonso Álvarez, CEO de Cellnex Telecom España; Jaime Masia, director financiero de Cuetara 1951; Manuel Pérez, presidente de Abba Hoteles; Ruben Raso, director de tecnología de Idilia Foods o Enrique Tomás, presidente de Enrique Tomás.

El Premio Honorífico 25 Aniversario Vodafone Empresas, en homenaje a su trayectoria y visión innovadora, ha sido para MANGO. Demetri Rico, el director gerente del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) ha recogido el premio Construyendo Futuro Administración Pública, por su liderazgo en la transformación digital de los servicios públicos; Juan Luis Castillo, director general para el Área Mediterránea de Aqualia, el premio Construyendo Futuro Gestión del Agua para Aqualia y José Manuel Rodríguez, director de asuntos públicos en el gabinete de presidencia, recibió el premio Construyendo Futuro Energía otorgado a Iberdrola.

El premio Construyendo Futuro Redes Críticas fue para la Unidad Militar de Emergencias (UME) y lo recogió el Coronel Miguel Ángel Martínez Ávila, jefe del Órgano de Apoyo al Mando de la UME; el director General del Clínic Barcelona, Josep Maria Campistol, recibió el Premio Construyendo Futuro Sanidad; el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya fue premiado con Construyendo Futuro Farma y lo recogió Anna Jubero, vocal del Consell; Pol Bals, director de IT en Lidl España, recibió el Premio Construyendo Futuro Retail para LIDL; el Premio Construyendo Futuro Industria fue para Moeve y recogido por David Liras y Josep Quitet, vicepresidente de Cruz Roja Española, obtuvo el premio Construyendo Futuro Social a Cruz Roja Española. "Durante este cuarto de siglo, las empresas catalanas han sido un verdadero motor de innovación. Con este homenaje queremos reconocer su confianza, su visión y su impacto real en la sociedad”, afirmó el director territorial de Vodafone en Catalunya, Alejandro Carballo.

Catalunya es uno de los territorios donde Vodafone ha desplegado infraestructuras tecnológicas más avanzadas y, solo en el último ejercicio, ha canalizado más de 80 millones de euros en compras locales a proveedores catalanes, fortaleciendo su impacto económico. También ha firmado un nuevo protocolo de comunicación con ayuntamientos para mejorar la coordinación ante incidencias relevantes en la red, reforzando así la cooperación institucional y el compromiso con la calidad del servicio. La red 5G de Vodafone alcanza 630 municipios, incluidas zonas rurales, y tiene en marcha su primer Centro de Innovación y Ciberseguridad Móvil en España, que presta servicios críticos a empresas e instituciones desde Catalunya.