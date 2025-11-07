Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fitch modifica la calificación de Grifols en 'B+' y revisa la perspectiva a 'positiva'

La agencia de calificación crediticia ha destacado "el fortalecimiento del rendimiento subyacente del negocio de Grifols, impulsado por la recuperación de la demanda de productos clave", aunque el rating sigue enmarcándose en la categoría "altamente especulativo"

Grifols gana 304 millones hasta septiembre, un 245% más que en el mismo periodo de 2024

Jaime Mejías

La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings, que hace escasas semanas modificó su calificación para España de 'A-' a 'A', es decir, un escalón, a causa de "un desempeño económico mejor de lo esperado", ha hecho lo propio con Grifols. En este caso, la agencia califica a la compañía catalana especializada en hemoderivados en 'B+' como emisor a largo plazo, revisando también la perspectiva de 'estable' a 'positiva'.

Es importante remarcar que la calificación 'B+', a pesar de suponer una mejora en el rating de Grifols, está vinculado a un rango "altamente especulativo". Como referencia, el rating general de España, actualmente en 'A', se encuentra tres rangos por encima del de la empresa.

Además, Fitch también ha entrado a revisar la calificación de la deuda senior garantizada de Grifols, en este caso de 'BB-' a 'BB'. Según ha valorado la compañía catalana a través de un comunicado, este acontecimiento refleja el fortalecimiento de los fundamentos del negocio y la "sólida" ejecución de su plan estratégico.

Según la agencia de calificación, la mejora de la perspectiva refleja el fortalecimiento del rendimiento subyacente del negocio de Grifols, impulsado por la recuperación de la demanda de productos clave, junto con la mejora de los rendimientos de la recogida de plasma.

"Fitch señala que Grifols mantiene un sólido perfil operativo, con una expansión del margen EBITDA que se prevé alcance el 22 % en 2025. Esto, junto con una política financiera coherente y las mejoras constantes en los márgenes del EBITDA y del flujo de caja libre (FCF), en línea con las previsiones actuales de Fitch, podría respaldar una mejora en los próximos 12 a 18 meses", destaca la compañía a través de un comunicado.

Las calificaciones de Grifols reflejan la valoración de Fitch de un sólido perfil de riesgo empresarial, junto con la mejora del gobierno corporativo y la reducción del perfil de apalancamiento desde los niveles actuales", apostillan.

El director financiero de Grifols, Rahul Srinivasan, ha señalado que la mejora representa "la validación por parte de Fitch del progreso continuado de Grifols en la ejecución, la reducción del endeudamiento y la mejora del flujo de caja libre".

