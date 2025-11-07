Catalunya acogerá en 2026 el mayor congreso mundial de la industria de los semiconductores

Catalunya será la sede, en 2026, del principal encuentro del sector de los semiconductores en España: la cuarta edición del Chipnation, un congreso que reunirá a más de 300 expertos, empresas y profesionales para debatir sobre los retos y las tendencias que marcarán el futuro de esta industria estratégica.

El anuncio, realizado este viernes por el president de la Generalitat, Salvador Illa, refuerza la posición de Catalunya como uno de los polos tecnológicos más dinámicos del sur de Europa. Según Illa, esta comunidad "está preparada para asumir el reto de impulsar el salto de escala que Europa necesita en el sector de los semiconductores".

Entre las iniciativas que respaldan esta afirmación, destaca la creación de la Aliança de Semiconductors i Xips de Catalunya, integrada por más de un centenar de empresas. El ecosistema catalán del sector cuenta actualmente con 260 agentes, entre compañías, universidades, organismos de investigación y centros tecnológicos, además de 4.600 profesionales cualificados.

Vista aérea del Sincrotrón ALBA, en Cerdanyola del Vallès. / El Periódico

Catalunya mantiene, además, una posición destacada en la industria del automóvil, fabricando uno de cada cinco vehículos producidos en España, y concentra un número creciente de proveedores en los ámbitos de la movilidad sostenible y las ciudades inteligentes, ha asegurado el president.

Las empresas catalanas también lideran la captación de fondos en el ámbito de los semiconductores, al obtener más de la mitad del presupuesto nacional destinado a proyectos en este campo.

Asimismo, el Pacto Nacional para la Industria 2026-2030, recientemente aprobado, sitúa a los semiconductores como uno de sus ejes centrales, con una inversión prevista de unos 4.400 millones de euros. En palabras del Illa, "Catalunya está preparada para alcanzar todas las metas en el campo de los semiconductores", consolidando su papel como referente tecnológico e industrial en Europa.