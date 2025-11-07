Catalunya acogerá en 2026 el mayor congreso de la industria española de semiconductores

Catalunya será la sede, en 2026, del principal encuentro del sector de los semiconductores en España: la cuarta edición del Chipnation, un congreso que reunirá a más de 300 expertos, empresas y profesionales para debatir sobre los retos y las tendencias que marcarán el futuro de esta industria estratégica. El anuncio, realizado este viernes por el president de la Generalitat, Salvador Illa, refuerza la posición de Catalunya como uno de los polos tecnológicos más dinámicos del sur de Europa. Según Illa, esta comunidad "está preparada para asumir el reto de impulsar el salto de escala que Europa necesita en el sector de los semiconductores".

Entre otras iniciativas que Catalunya ya ha llevado a cabo en este ámbito destaca la creación de la Aliança de Semiconductors i Xips, integrada por más de un centenar de empresas. El ecosistema catalán del sector cuenta actualmente con 260 agentes, entre compañías, universidades, organismos de investigación y centros tecnológicos, además de 4.600 profesionales cualificados.

Vista aérea del Sincrotrón ALBA, en Cerdanyola del Vallès. / El Periódico

El congreso, organizado por la Asociación Española de la Industria de Semiconductores (Aesemi), se ha celebrado en las tres ediciones anteriores en Getafe, Valencia y este año tendrá lugar en Gran Canaria durante el mes de diciembre. La decisión de llevarlo el año que viene a la capital catalana ha contado con el apoyo de Acció, la agencia para la competitividad de la empresa de la Conselleria d'Empresa i Treball, y también con el respaldo del Ayuntamiento de Barcelona, que colaborarán en la organización del acontecimiento.

La celebración de la cuarta edición del Chipnation en 2026 coincide con la presidencia de la Alianza de Regiones Europeas de Semiconductores, que Catalunya ostentará durante todo el año, después de haber ejercido como vicepresidenta de la entidad este año. Catalunya mantiene, además, una posición destacada en la industria del automóvil, fabricando uno de cada cinco vehículos producidos en España, y concentra un número creciente de proveedores en los ámbitos de la movilidad sostenible y las ciudades inteligentes, ha asegurado el president.

Las empresas catalanas también lideran la captación de fondos en el ámbito de los semiconductores, al obtener más de la mitad del presupuesto nacional destinado a proyectos en este campo.

Asimismo, el Pacto Nacional para la Industria 2026-2030, recientemente aprobado, sitúa a los semiconductores como uno de sus ejes centrales, con una inversión prevista de unos 4.400 millones de euros. En palabras del Illa, "Catalunya está preparada para alcanzar todas las metas en el campo de los semiconductores", consolidando su papel como referente tecnológico e industrial en Europa.

Un sector estratégico

Ya a finales de 2020 se empezó a detectar una escasez mundial de semiconductores, los chips de silicio que actúan como el ‘cerebro’ de multitud de dispositivos electrónicos, desde teléfonos y ordenadores a electrodomésticos y coches... Cada vez más productos los incorporan y en mayor número, pero su producción es limitada y muy cara. Así las cosas, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, destacaba el pasado octubre el importante avance de las inversiones en este sector en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el perte, que ya ha alcanzado los 330 millones de euros. Esta iniciativa "no solo está impulsando un ecosistema de alta tecnología, sino también generando empleos cualificados y favoreciendo la creación de clústers tecnológicos que fortalecerán la competitividad industrial de España en los próximos años", subrayó Hereu.