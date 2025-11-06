A la venta en Barcelona un chalet de 170 metros cuadrados con "tres habitaciones" por menos de 200.000 euros: el nuevo fenómeno de las casas con 'okupa'

El mercado inmobiliario español, más tensionado que nunca. En Idealista, principal portal inmobiliario de compra-venta en España, se ha vuelto ya una 'normalidad' el ver anuncios de venta de viviendas bajo la etiqueta o el filtro de "ocupada ilegalmente". Lo que para muchos pueda parecer una distopía, ya está a la orden del día para inversores inmobiliarios.

Un anuncio de una vivienda unifamiliar de aproximadamente 170 m2 construidos y 150 m2 útiles, con tres dormitorios, dos baños, terraza, patio y garaje -ubicada en la calle de Balenyà, barrio de Ciutat Meridiana (Nou Barris, Barcelona)- ha llamado la atención recientemente, tanto por su precio de 190.000 euros como por su condición de estar "ocupada ilegalmente" y no disponer de acceso inmediato al interior.

Tal es la situación, que el propio anuncio ya advierte expresamente que "el inmueble se vende sin posesión" y que las fotografías podrían no ajustarse al estado actual.

Características principales del chalet

Según el anuncio de Idealista, el chalet contiene las siguientes características:

170 m 2 construidos, 150 m 2 útiles.

construidos, 150 m útiles. Tres habitaciones.

Dos baños.

Terraza.

Plaza de garaje incluida.

Segunda mano/para reformar.

Construido en 1965.

Imagen del chalet con 'okupas' que está a la venta en Barcelona. / IDEALISTA

Como decimos, el anuncio indica expresamente que "las fotografías podrían no ajustarse al estado actual" y, precisamente por la presencia de 'okupas', ni siquiera pueden colgar fotos del interior de la vivienda.

Cataluña acapara casi la mitad de los anuncios de viviendas ocupadas en venta

Este tipo de oportunidades refleja un fenómeno que, como decimos, cada vez es más creciente en España: la aparición de viviendas ocupadas que salen al mercado de compraventa. Según un informe reciente del portal Idealista, hasta septiembre de 2025 había 23.010 viviendas ocupadas a la venta, lo que equivale ya al 3% del total de la oferta anunciada en su base de datos. En Cataluña se concentra el 39% de estos inmuebles, siendo la provincia de Barcelona la primera con más volumen absoluto.

Desde la perspectiva del mercado inmobiliario, el caso ejemplifica varias tendencias de fondo:

Un parque residencial usado que afronta tensiones de seguridad jurídica: las demoras judiciales en desalojos y la percepción de falta de protección de la propiedad privada alimentan la resignación de muchos propietarios que optan por vender. Un efecto de impacto en la oferta: estas viviendas "problemáticas" podrían retirarse del mercado o reconfigurarse, lo que a su vez limita la oferta efectiva frente a una demanda aún robusta.

Un gran riesgo para inversores

En el caso concreto de Barcelona, el hecho de que un chalet de buen tamaño se ofrezca por menos de 200.000 euros introduce un matiz llamativo para analistas: aunque se trata obviamente de una 'ganga' relativa, el descuento incorpora el "riesgo ocupante" como factor de depreciación. Para quien busque invertir, plantea una ecuación de coste-riesgo: precio de entrada bajo + necesidad de reformar + litigio de desalojo = posible margen de rentabilidad, o bien incógnita de pérdida.

En términos macro, mientras el mercado general de vivienda avanza al alza -por ejemplo, la intensificación de compraventas registrada en 2024 según Instituto Nacional de Estadística (INE)-, lo de las viviendas ocupadas supone una ventana particular, ya que no es percibido como un motor de crecimiento, sino como un síntoma de vulnerabilidad.

Para el comprador y para el profesional inmobiliario, el mensaje es claro: las viviendas con ocupantes se han convertido en una categoría que exige un análisis legal detallado (¿cómo está la demanda? ¿qué plazos de desalojo?), un cálculo de reformas realista y una valoración ajustada al riesgo, además del precio bruto ofertado.

Por su parte, para el sector público y regulador, el reto consiste en reforzar la seguridad jurídica y los mecanismos de desalojo eficiente para evitar que este tipo de inmuebles acaben siendo excluidos de facto del mercado formal, con consecuencias sobre el acceso a la vivienda y la función social del parque residencial.

En conclusión, este chalet en Nou Barris es mucho más que una oferta residencial de bajo coste: es la representación de una nueva frontera en el mercado inmobiliario español, donde la 'okupación' deja de ser un episodio anecdótico para convertirse en una variable más en la ecuación del valor, de la disponibilidad y del riesgo.