Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vacunación extraordinaria gripe/covid

Los usuarios del Centro de Salud de Monesterio podrán vacunarse de la gripe y el covid, por la tarde, en Llerena o Zafra

Sin cita previa, los días 10 y 13 de noviembre, en horario de 16:30 a 19:30 horas

Cartel informativo de la Gerencia del Área de Salud Llerena-Zafra

Cartel informativo de la Gerencia del Área de Salud Llerena-Zafra / cedida

Rafael Molina

Monesterio
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

 Según se informa desde la dirección del Centro de Salud de Monesterio, los días 10 y 13 de noviembre, (lunes y jueves de la próxima semana), los usuarios, que por alguna circunstancia no hayan podido vacunarse de la gripe o el covid, en los horarios habituales, en su Centro de Salud o consultorio, podrán hacerlo, en horario de tarde, en los Centros de Salud de Llerena y Zafra. No es necesaria la cita previa. Los usuarios, incluidos en esta campaña, podrán recibir sus vacunas, en horario de 16:30 a 19:30 horas.  

 Esta medida se desarrollará en 13 localidades de las 8 Áreas de Salud de Extremadura. El Servicio Extremeño de Salud, explica que, además de las personas adultas, también se van a poder vacunar frente a la gripe, los niños de entre 6 meses y 5 años. Los menores, entre los 2 y 5 años, recibirán una vacunación intranasal.

Inmunización

 El motivo de esta ampliación de horarios se hace con el objetivo de favorecer la conciliación y el acceso a la inmunización. Las personas interesadas en acudir a esta vacunación por la tarde, deberán acudir provistas de su DNI y tarjeta sanitaria o de mutualista.

 En cuanto a quienes recibieron su última dosis de covid-19 o pasaron la enfermedad, deberán respetar un intervalo mínimo de 3 meses antes de recibir una nueva dosis.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alerta por lluvias intensas en España, en directo: última hora del tiempo, aviso naranja de Aemet y plan Inuncat en Catalunya
  2. El abogado de la acusación popular de la DANA se pronuncia tras la declaración de Maribel Vilaplana: “No me convenció, esperaba más de su testimonio”
  3. Albiol insta a retirar ayudas a las familias de Badalona con hijos absentistas en las escuelas
  4. Una familia alemana regresa a su país tras mudarse a España: 'No encontramos un piso asequible, los propietarios prefieren alquilar a turistas”
  5. Radar de lluvia en Catalunya en directo: consulta en tiempo real cuándo va a llover
  6. Muere a los 41 años Amaia Arrazola, referente de la ilustración y del arte mural de gran formato
  7. Más de una veintena de comunidades de Viladecans denuncian a su administradora tras desaparecer sus ahorros
  8. Última hora del tráfico y transporte público en Barcelona y resto de Catalunya, en directo: estado de las carreteras e incidencias en Rodalies Renfe

Qué hacer este fin de semana en Barcelona

Qué hacer este fin de semana en Barcelona

Visita al nuevo Campus Hipra de la ministra de Sanidad, Mónica García

Visita al nuevo Campus Hipra de la ministra de Sanidad, Mónica García

El Gran Recapte 2025 estrena novedad: así es el supermercado virtual que estará disponible todo este fin de semana

El Gran Recapte 2025 estrena novedad: así es el supermercado virtual que estará disponible todo este fin de semana

Los Mossos d'Esquadra detienen a dos personas en Cerdanyola del Vallès por robos a personas mayores

Los Mossos d'Esquadra detienen a dos personas en Cerdanyola del Vallès por robos a personas mayores

Escarleth Figueroa, estudiante de Electromecánica: "Siempre hay un profe que, si te ve mal, se acerca y te pregunta cómo estás"

Escarleth Figueroa, estudiante de Electromecánica: "Siempre hay un profe que, si te ve mal, se acerca y te pregunta cómo estás"

Directo | Sigue la rueda de prensa de Pedro Sánchez en la cumbre del clima COP30

Directo | Sigue la rueda de prensa de Pedro Sánchez en la cumbre del clima COP30

España blinda una llegada masiva de gas con contratos para una avalancha de más de 2.100 barcos hasta 2040

España blinda una llegada masiva de gas con contratos para una avalancha de más de 2.100 barcos hasta 2040

Sánchez afirma que España está trabajando en nuevos impuestos a los jets privados: "Quien más contamina debe pagar, es lo justo"

Sánchez afirma que España está trabajando en nuevos impuestos a los jets privados: "Quien más contamina debe pagar, es lo justo"