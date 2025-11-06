Unay Ferrer, creador de contenido, se queja de unas condiciones laborales abusivas: "Mi jefa me escribía fuera del horario laboral"

Hay ciertas ocasiones en las que los jóvenes se presentan a puestos de trabajo con la idea de conseguir un buen nivel de ingresos, pero terminan en empleos donde las condiciones laborales adecuadas suelen brillar por su ausencia. La razón de ello suele ser el desconocimiento de los derechos laborales que les corresponde a uno mismo como trabajador, incluso el miedo a perder su empleo.

Incluso existen casos en los que los propios jefes ejercen abuso de confianza con sus empleados para pedirles hacer horas extra. Este sería el caso de Unay, a quien su jefa contactaba a menudo para trabajar fuera de su horario laboral.

Según nos explica, el creador de contenido empezó a trabajar en una tienda de ropa con un contrato temporal, con la intención de que le contratasen como empleado con contrato indefinido. Con esta idea en mente, el joven aceptaría las exigencias de horario que su jefa le imponía. Por ello, en varias ocasiones aceptaría abrir la tienda a las 7 de la mañana, a pesar de que su contrato establecía el inicio de jornada en las 5 de la tarde.

Solo hubo una ocasión en la que decidiría ignorar los mensajes de su jefa, ya que se encontraba en su tiempo libre. Esta decisión le terminaría suponiendo desacuerdos con su jefa, la que terminaría recriminándole su ausencia y pidiéndole responsabilidades por haber dejado un puesto vacío en el equipo.

La desconexión digital en España

En términos de legislación sobre la desconexión digital, España sería uno de los pocos casos de países europeos donde se reconoce este derecho. Este se garantiza mediante el artículo 88 de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos personales y Garantía de los Derechos Digitales.

Según lo establecido en el documento legal, "los trabajadores tendrán derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar".

Este derecho a la desconexión digital afectaría a todos los trabajadores, ya sean asalariados o autónomos, haciendo especial énfasis en aquellos que trabajan de forma telemática. A su vez, esta ley de reforma laboral se aplicaría a empresas de cualquier tamaño.

A pesar de no contar con medidas específicas contra el incumplimiento de esta desconexión digital, sí que será posible sancionar a una empresa que contacte con sus empleados después de la jornada laboral de forma continuada.

Por ello, se considerará el envío abusivo de mensajes, correos o llamadas como una conducta de acoso, permitiendo así la denuncia del caso y considerándose una infracción grave. De esta forma, se preservaría el derecho a la desconexión digital por parte del trabajador.