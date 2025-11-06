Premio a la Trayectoria e Innovación en Refractarios para el Sector del Cemento
Refracta: innovación disruptiva con mirada global
Con más de ocho décadas de historia, Refracta ha demostrado que incluso en sectores tan específicos como el de los materiales refractarios para la industria del cemento, es posible liderar una revolución. Lo ha hecho desde Valencia, con productos que han cambiado las reglas del juego en un mercado dominado por grandes multinacionales, y una visión estratégica que siempre ha tenido el foco puesto más allá de nuestras fronteras.
Pedro Fajardo, presidente ejecutivo de Refracta, tiene claro que el éxito de la compañía reside en su capacidad para anticiparse. Y también en su resistencia ante la adversidad. “La visión global sigue siendo nuestra máxima”, afirma con contundencia. Esa mentalidad fue clave, por ejemplo, durante la crisis financiera de 2007, apenas notada en sus operaciones, y también durante la pandemia, que superaron gracias a su internacionalización. “Aunque algunos países, sobre todo en Europa, implementaban medidas de confinamiento, otros como China o Estados Unidos reactivaron rápido su producción”, recuerda.
La estrategia de Refracta ha sido siempre clara: invertir en automatización y en tecnología avanzada para garantizar una calidad constante y preparar ya la próxima generación de soluciones antes de que los competidores logren igualar las actuales. “En nuestras instalaciones es muy complicado fabricar mal”, apunta Fajardo, orgulloso del nivel de exigencia interna que maneja la compañía.
"La visión global sigue siendo nuestra máxima"
Una historia de reinvención industrial
Refracta nació hace 85 años con una finalidad muy concreta: cubrir la escasez de materiales refractarios en la España autárquica de la posguerra. Durante décadas fue una empresa estable, hasta que las crisis del petróleo y de la siderurgia en los años 80 y 90 la pusieron contra las cuerdas. La respuesta no fue el cierre, sino todo lo contrario: una transformación profunda basada en la especialización en el sector cementero, la investigación, la creación de productos únicos y la internacionalización.
Desde entonces, la empresa no solo ha resistido, sino que se ha convertido en líder global, presente en más de cien países. ¿La clave? Una innovación verdaderamente disruptiva, no evolutiva. “Mientras las grandes del sector seguían mejorando gradualmente sus materiales, nosotros lanzamos ladrillos y hormigones que supusieron un salto evolutivo”, subraya Pedro Fajardo.
La primera gran revolución llegó con el hormigón PF y el ladrillo R2000, que marcaron un antes y un después en el sector. Hoy, más de dos décadas después, Refracta sigue sorprendiendo con nuevos productos que permiten importantes ahorros energéticos en las plantas de cemento, lo que refuerza su reputación como referente en sostenibilidad industrial.
Tecnología, sostenibilidad y visión de futuro
Recibir el Premio a la Trayectoria e Innovación en Refractarios para el Sector del Cemento es, para el equipo de Refracta, “una gran alegría, un apoyo y una motivación”, en palabras de su presidente ejecutivo. Un galardón que respalda una forma muy concreta de hacer empresa, comprometida no solo con la eficiencia sino con el medio ambiente.
Los nuevos desarrollos de la compañía suponen una drástica reducción del consumo energético en los hornos de cemento y, con ello, una disminución notable de las emisiones de gases de efecto invernadero. Un paso decisivo hacia una industria más limpia y más responsable.
“Queremos que los hornos de cemento del mundo sean más eficientes, limpios y sostenibles”
Fajardo identifica los principales retos del sector en el desarrollo de materiales con menor huella de carbono, que permitan prácticas más sostenibles y reduzcan el impacto ambiental. Alargar la vida útil de los productos refractarios es otra vía clave para conseguirlo.
Además, la empresa continúa explorando nuevas líneas de desarrollo a través de la automatización y la robótica, una apuesta que les permite asegurar altos niveles de productividad y una calidad casi inquebrantable. “Nuestros competidores tratarán de copiarnos, y ese es el momento de empezar ya a inventar el próximo producto”, explica Pedro Fajardo. Y aunque habla con modestia, el plan es ambicioso: rediseñar completamente los hornos de cemento en todo el planeta. “Queremos que sean mucho más eficientes, mucho más limpios y mucho más sostenibles para nuestros clientes”.
Sobre Refracta
Refracta es una empresa valenciana especializada en la fabricación de ladrillos y hormigones refractarios para la industria del cemento. Fundada hace 85 años, ha sobrevivido a múltiples crisis gracias a una profunda transformación basada en la innovación, la especialización y la internacionalización. Actualmente, sus productos disruptivos están presentes en más de cien países y se posicionan como referentes en eficiencia energética, durabilidad y compromiso ambiental.
