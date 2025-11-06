Los alquileres suben un 3,2% en Catalunya en el segundo trimestre del año

El precio medio del alquiler en Catalunya ha vuelto a crecer en el segundo trimestre de 2025. Según los datos del Institut Català del Sòl (Incasòl) hechos públicos el miércoles, el importe del contrato medio se situó en 854,7 euros al mes, lo que supone un aumento del 3,2% respecto al trimestre anterior, cuando la renta media era de 827,8 euros. La subida, que se produce tras la aplicación de la Ley estatal de Vivienda y la declaración de zonas de mercado residencial tensionado de marzo de 2024, muestra que el mercado catalán se mantiene al alza, aunque con diferencias notables entre los municipios regulados y el resto del territorio.

Este crecimiento del 3,2% en los precios representa la foto de los últimos tres meses analizados, aunque desde el Govern, en boca de la consellera responsable de este ámbito, Sílvia Paneque, se ha destacado que en el conjunto de los municipios declarados tensionados la reducción ha sido del 1,9% y en las localidades fuera de la regulación el precio ha incrementado un 6,6%. Estas cifras, calculadas por un plazo más largo, se obtienen calculando los precios desde el inicio de la puesta en marcha de la contención de rentas.

Tendencia a la moderación

En las zonas declaradas tensionadas, donde se aplica el régimen de contención de rentas, el alquiler medio alcanzó los 871,2 euros, frente a los 845,2 del primer trimestre. Es decir, un incremento del 3%, que contrasta con la tendencia a la moderación registrada en el primer trimestre de aplicación de la ley, un año atrás. En cambio, en los municipios no tensionados, donde no existe limitación de precios, el crecimiento fue más pronunciado: de 595,9 a 622,4 euros mensuales, un 4,4% más.

Anuncio de alquileres en Barcelona. / ARCHIVO

En conjunto, la media catalana se sitúa así por encima de los 840 euros de principios de año, manteniendo una evolución similar a la observada en Barcelona, donde el precio ha repuntado también tras una primera fase de moderación vinculada a la regulación.

58 inspectores

Otra cara del mercado que desvelan los datos del Incasòl es el descenso de la actividad contractual. Entre abril y junio se firmaron 26.416 contratos de arrendamiento en Catalunya, un 3,7% menos que en el primer trimestre. La caída es generalizada tanto en los municipios tensionados como en los no tensionados, aunque el descenso es ligeramente más acusado en los primeros (24.663 frente a 25.809). En las zonas no reguladas se pasó de 1.939 a 1.753 contratos

El mercado catalán, con una media de casi 55.000 contratos anuales en el arranque del año, continúa así ajustándose a las nuevas condiciones. Desde el Govern se insiste en que las cifras deben leerse con cautela, dado que los efectos de la regulación tardan meses en consolidarse y se trata de un mercado que fluctúa. Desde Territori se fía el cumplimiento de la ley a través de nuevos inspectores de la Agència de l’Habitatge, que EL PERIÓDICO anunció que se publicarían esta semana. De hecho, esta convocatoria se hizo oficial el martes, con 58 plazas, confirman fuentes de la Conselleria.

Diferencias por demarcaciones

El mercado del alquiler en Catalunya revela también diferencias crecientes entre demarcaciones. Durante el segundo trimestre de 2025, si la renta media contractual se situó en 854,70 euros al mes, en Girona la renta se mantuvo prácticamente estable (669,84 euros frente a 668,80 euros); en Lleida ascendió levemente (494,65 euros a 502,27 euros); en Tarragona pasó de 586,16 euros a 596,44 euros; y, en la de Barcelona, de 912,44 a 945,94 euros.