Pere Padrosa: "Las plataformas de transporte que promovemos en Europa aportan valor a la transición energética"

En el marco del segundo Foro Empresarial Peralada, organizado por l'EMPORDÀ, el Periódico y Activos del grupo Prensa Ibérica, el presidente del Grup Padrosa, Pere Padrosa Pierre, empresa centenaria referente en el mundo del transporte y la logística, ha puesto énfasis en la necesidad de reforzar los objetivos de sostenibilidad en su sector. En un diálogo conducido por Marc Verdaguer, Padrosa ha hablado sobre los proyectos de expansión con la reinversión de la empresa y su creación de plataformas destinadas a los transportistas en ruta por Europa, bautizadas como Nection. "El transporte debe tener una lógica y cada uno la especializa a su manera" siempre "orientado al cliente". "El transporte es la correa de transmisión del valor añadido", ha añadido, recordando a su abuelo, fundador de la empresa.

"Recomenzar es la oportunidad, no es la crisis", ha afirmado al recordar los cambios de rumbo de la empresa. "En estos momentos estamos con muchas divisiones abiertas" para afrontar las necesidades del mercado actual y futuro y que el Grup Padrosa trabaja desde las plataformas Nection, a través de las cuales aportan "valor a la transición energética", haciéndola "en red y ofreciendo un servicio global como gestores de infraestructuras para el transporte".

"Hemos invertido la cadena de valor del sector del transporte", afirma Padrosa, a partir de la propuesta surgida de la cadena de áreas de servicio que expande por el continente europeo.

"Por Europa transitan cada día 6 millones de vehículos pesados y necesitan detenerse y necesitan servicios", ha afirmado, añadiendo que el 15% de los kilómetros cubiertos "se hacen en vacío y, por tanto, el margen para ganar eficiencia es muy alto" como punto de referencia para mejorar la sostenibilidad logística.

El CEO del Grup Padrosa también ha destacado la importancia de cuidar la "calidad de vida" de los conductores de camiones de gran tonelaje y, muy especialmente, de las conductoras. En ambos casos, el empresario ha puesto el acento en la necesidad de tener más profesionales al alcance del sector. Pere Padrosa ha reivindicado el carácter empordanés de su empresa y la voluntad que siempre "de internacionalización que siempre ha tenido".

Un proyecto ambicioso

En julio de 2022 se hizo público que el Grup Padrosa y el fondo gestor de infraestructuras TIIC, vinculado al grupo Rothschild, se habían asociado para desarrollar la primera plataforma paneuropea de áreas de aparcamiento seguras para vehículos pesados (SSTPAs). En septiembre siguiente se cerró la adquisición del aparcamiento C4t Calais. Las dos compañías han apostado por una solución de movilidad sostenible que minimice el tráfico y contribuya a reducir la huella de carbono. Esto implica el diseño, la construcción, la financiación y el mantenimiento de la primera fase del proyecto, que tiene como objetivo construir 17 aparcamientos de camiones en cinco países europeos (Francia, Italia, Austria, Eslovenia y Alemania) y el Benelux, con una inversión de 240 millones de euros. El objetivo final es llegar a 2030 con 48 aparcamientos seguros, con una oferta global de 30.000 plazas ubicadas en las principales rutas de transporte terrestre del continente y con una inversión de 640 millones de euros.

Este segundo Foro Empresarial Peralada ha contado con el patrocinio de Neorg y Kia Texauto, la colaboración del Castell de Peralada y el apoyo de la Generalitat de Catalunya.