Nuevos despidos en el Camp Nou tras las protestas: 14 trabajadores 'simpapeles' son cesados

En el Camp Nou se está produciendo una cascada de despidos. Tras los 20 ceses que se produjeron a finales de la semana pasada en la empresa Extreme Works UAB de trabajadores 'simpapeles' que reclamaron regularizar su situación, este pasado miércoles la compañía ha ejecutado 13 despidos más.

Fuentes conocedoras del día a día de las obras explican que no es en la única subcontrata en la que está habiendo ceses y que hubo un grueso importante de ceses a lo largo de la semana pasada. "Les dicen que no hay más trabajo y no les dan ni los 15 días de preaviso", afirma dicha fuente.

El caso más sonado está siendo el de Extreme Works, que decidió cesar a decenas de sus trabajadores cuando un grupo de estos acudió al sindicato CCOO para asesorarse en materia de extrangería. Un capataz de esta subcontrata que opera en el estadio blaugrana citó a los afectados al finalizar el turno, les leyó un documento y les comunicó que no volvieran mañana, según ha adelantado 'eldiario.es' y ha podido confirmar este medio.

La compañía, tras las presiones del sindicato, ha citado a los despedidos este mediodía al estadio blaugrana para trasladarles "información", según explican a EL PERIÓDICO fuentes del sindicato.

Extreme Works UAB -que en España opera bajo el nombre mercantil de Extreme Construction and Energy S.L.- está siendo investigada por la Inspección de Trabajo dependiente de la Generalitat de Catalunya por emplear supuestamente a trabajadores sin los permisos en regla.

Varias polémicas sobre extranjería

No ha sido esta la única polémica en materia de extrangería que ha habido en las obras del Camp Nou. Ya en las fases muy iniciales de la obra, cuando se empezó a demoler parte del estadio, la autoridad laboral detectó a al menos una persona que estaban trabajando con el documento de identidad de otra persona.

Varios de los empleados de Extreme Works cesados estos días residen en Calella, municipio donde pernocta una parte importante del personal extranjero que distintas empresas han ido trayendo a Catalunya para levantar el nuevo estadio blaugrana. Y es que las obras del Camp Nou han llegado a tener picos de más de 1.000 trabajadores operando de manera simultánea.

En Calella residieron también centenares de trabajadores rumanos que fueron traídos para trabajar en las obras. Parte de ellos fueron despedidos cuando reclamaron impagos y demostraron que habían estado meses trabajando sin un contrato en regla. La Generalitat de Catalunya también investigó el caso tras las informaciones publicadas por EL PERIÓDICO.

"Dejen de mirar hacia otro lado"

Ante las sucesivas irregularidades que han ido aflorando en una de las obras más multitudinarias de los últimos años en Catalunya, la secretaria general de CCOO de Catalunya, Belén López, le ha reclamado por carta al presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, que "deje de mirar hacia otro lado" y se implique personalmente para atajar las múltiples irregularidades laborales que se producen y se han ido produciendo en las obras del Camp Nou.

"Vemos con preocupación como una institución deportiva tan importante en nuestro país está manchando su imagen por no garantizar un trato digno a los trabajadores y trabajadoras de las obras de su nuevo estadio", afirma la dirigente sindical en una misiva.