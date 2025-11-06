María Cristina Clemente, notaria, desvela el truco para saber cuánto vale tu casa: "Es tan fácil como..."

¿Cuánto vale de verdad tu casa? No lo que tú crees que vale ni lo que el vendedor espera conseguir, sino lo que realmente se ha pagado por viviendas como la tuya. Esa es la gran diferencia del nuevo Portal Estadístico del Notariado, una herramienta pública y gratuita que está revolucionando la forma de consultar el valor de los inmuebles en España.

La notaria alicantina María Cristina Clemente lo explica en un vídeo en su cuenta de TikTok. “Para poder planificar la compra de tu vivienda, o si quieres quedarte con la que fue tu domicilio conyugal compensando a tu ex o a un hermano, necesitas saber el valor real de esa vivienda”, señala.

Hasta ahora, los portales inmobiliarios mostraban precios basados en las expectativas de los vendedores, no en las operaciones cerradas. Y eso generaba una gran confusión: una cosa es lo que se pide, y otra muy distinta lo que se paga. Por eso, como subraya Clemente, “en este portal los datos que obtienes son los que han resultado de las escrituras firmadas por todos y cada uno de los notarios de España”.

En otras palabras: se trata de información directa y verificada. Cada cifra proviene de transacciones reales firmadas ante notario, lo que convierte a esta plataforma en el equivalente inmobiliario del VAR en el fútbol o la fotofinish en el atletismo, como apunta la notaria alicantina.

Un mapa interactivo y una guía práctica para compradores

El portal, que se actualiza mensualmente, incluye un mapa interactivo de toda España en el que los usuarios pueden consultar el precio medio por metro cuadrado, el tipo de vivienda más habitual en cada zona y su evolución en el tiempo. Solo hay que seleccionar la provincia, el municipio o incluso el barrio que interesa, y el sistema muestra datos reales y actualizados.

Además, el sitio ofrece una guía completa para la compra de vivienda con todos los pasos legales: documentación necesaria, trámites, impuestos y hasta una herramienta para calcular la hipoteca.

Como destaca Clemente, es una forma de democratizar el acceso a la información notarial, que hasta ahora solo estaba disponible para profesionales del sector. “Es la información más veraz, segura y, además, instantánea, en tiempo real”, resume.

Qué cambia para los compradores y herederos

El impacto de esta herramienta va más allá de la curiosidad. Quienes planean comprar una vivienda, compensar a un hermano por una herencia o valorar un piso tras un divorcio, podrán hacerlo con una referencia fiable y objetiva. Eso ayuda a evitar tasaciones infladas, negociaciones desiguales y decisiones precipitadas.

El Portal Estadístico del Notariado representa así un paso importante hacia la transparencia en el mercado inmobiliario español, respaldado por una fuente oficial e imparcial: los notarios.

Y como concluye la notaria María Cristina Clemente, “no se trata de lo que alguien espera obtener, sino de lo que realmente se ha pagado”. Una frase sencilla que resume una gran revolución: por fin, saber el valor real de una vivienda es tan fácil como hacer clic en un mapa.