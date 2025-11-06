Lluís Labairu (Transgourmet): "La hostelería pierde al cliente de menú que ahora come en la oficina"

Los hábitos están cambiando y están generando "una gran revolución en los últimos años". Por lo menos así lo constatan en Transgourmet Ibérica, dedicada a la distribución a la hostelería y al supermercado de proximidad. Su director general, Lluís Labairu, ha explicado este jueves en el II Fórum Empresarial Peralada que es algo visible en sus dos grandes áreas de negocio, "que evolucionan a dos velocidades diferentes".

"El supermercado de proximidad sigue creciendo gracias a la pequeña compra de consumo inmediato, pero en la hostelería el cliente de menú se está perdiendo porque ahora come en la oficina". Por un lado, ha argumentado Labairu, la inflación ha elevado el precio medio hasta los 17 o 18 euros. "Con sueldos medios de 1.200 euros ya se ve que es insostenible". Y, por otro, la tendencia al alza es "comer en la empresa con raciones individuales que compran en el supermercado".

Una idea que también expresó el consejero delegado de bonÀrea Corporació, Ramon Alsina, quien advirtió de un cambio de paradigma en la segunda edición del Foro Empresarial de la Catalunya Central celebrado en La Fábrica de San Benet de Bages celebrado hace un mes: “La despensa de casa serán las tiendas vecinas, con productos frescos, de proximidad y calidad”.

De hecho, para el director general de Transgourmet Ibérica, grupo que celebra este año su centenario, "el supermercado de proximidad es un camaleón que permite adaptarse a las necesidades de cada zona. "No es lo mismo un barrio de personas mayores, que otro de oficinas o uno con gran afluencia de turismo y hay que adaptar los productos a sus demandas", ha apuntado.

Con cerca de 800 franquicias, en Transgourmet Ibérica, que factura 1.250 millones, aseguran que el momento de cambio que vivimos es "brutal". Y es que, según Labairu, "hemos pasado de grandes unidades familiares a unidades más pequeñas, tan pequeñas que a menudo son de una sola persona" y donde en las cocinas dominan "los microondas y las freidoras de aire en lugar de las grandes ollas".

Esto se traduce, en su opinión, es que hay que apostar por "monoraciones, productos acabados y nuevas soluciones" porque gran parte de la compra "se hace en el momento de consumo". Por eso, "el supermercado de proximidad es el mejor posicionado para dar respuesta a las nuevas demandas". El director general también ha apuntado que en las últimas décadas los supermercados de proximidad eran poco rentables y se cortó el relevo generacional "y quedó en manos de chinos y pakistaníes principalmente, pero la revolución que estamos viviendo está cambiando eso rápidamente".

Labairu ha considerado, además, ante más de un centenar del mundo empresarial y económico, que el hipermercado debe reinventarse si quiere sobrevivir, ya que hasta la fecha no da respuesta "ni a las necesidades actuales ni futuras".

Crecimiento orgánico

Respecto al crecimiento del grupo que dirige ha indicado que está centrado en el crecimiento orgánico y "no se encuentra en disposición de realizar compras". Ahora bien, eso no quiere decir que si por el camino dan con "una compañía que funciona bien y que es una buena opción para acelerar su proyecto", aprovecharan la oportunidad.

Transgourmet fue fundada en 1925 con el inicio de la actividad de venta al por mayor de alimentos. Desde entonces, su experiencia y conocimiento en el sector le ha permitido ser pionera y anticiparse a las necesidades de los clientes. En 1970 abrió el primer centro cash&carry GM Cash, de 1.000 m², en Figueres (Girona). Y, desde 2021, es propiedad del grupo suizo Transgourmet, la segunda empresa de distribución mayorista de Europa, con más de 30.000 empleados, y presencia en siete países: Suiza, Alemania, Austria, España, Francia, Polonia y Rumanía. A su vez, Transgourmet es filial del grupo cooperativo suizo Coop.

