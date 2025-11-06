"No es tan fácil": Jorge Campmany, experto abogado, advierte sobre las pensiones de incapacidad

Uno de los temas relacionados con la Seguridad Social que más debate han ido generando desde hace años tiene que ver con las pensiones de incapacidad permanente.

Sobre todo, en cuanto a que mucha gente piensa que estas últimas son realmente fáciles de conseguir. Algo que el experto abogado Jorge Campmany ha querido desmentir en una reciente entrevista para elEconomista.

El CEO de Campmany Abogados se pronunciaba de esta manera arrojando un dato bastante contundente: la cifra de personas con pensiones de incapacidad permanente se ha mantenido estable desde hace años.

"Lo que podemos deducir de esto es que cuesta mucho que te reconozcan una", comentaba el abogado en relación a que hay que tener en cuenta que estas son concedidas a partir de un tribunal médico cuya valoración es subjetiva.

No obstante, el experto quería matizar esto último añadiendo que, a pesar de dicha cualidad, el Tribunal Médico siempre actúa bajo una serie de parámetros concisos que, además, son públicos.

Por otro lado, Campmany también aprovechaba la ocasión para lanzar una crítica hacia la manera en la que funcionan este tipo de procesos en la Seguridad Social, enfocándose e lo mucho que tarda el Tribunal Médico en actuar en determinadas ocasiones.

En este mismo sentido, el abogado resalta que hay personas que pueden llegar a estar hasta más de dos años en situación de baja médica antes de que se les reconozca la incapacidad.

De esta manera, Campmany sugería que las pensiones de incapacidad no se están otorgando con tanta facilidad y que debemos atenernos a los datos oficiales que ofrece la Seguridad Social para salir de dudas con respecto a ello.