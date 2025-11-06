Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

David Jiménez, abogado: "Si tu casa ha estado alquilada, pagarás más impuestos al venderla"

El experto señala las consecuencias fiscales que tiene esta decisión y que muchos propietarios desconocen

María Cristina Clemente, notaria, desvela el truco para saber cuánto vale tu casa: "Es tan fácil como..."

David Jiménez señala las consecuencias fiscales que tiene esta decisión y que muchos desconocen

David Jiménez señala las consecuencias fiscales que tiene esta decisión y que muchos desconocen / ARCHIVO - Andrés Cruz

Alejandro Navarro

La situación de la vivienda española se ha convertido en un problema para los ciudadanos, ya no solo para quienes deciden alquilar o comprar una casa, sino que quienes deciden vender su vivienda también estarían encontrando algunas dificultades. Sin embargo, no muchos son conscientes de las regulaciones vigentes, así como del aumento en los impuestos estarían pagando.

Precisamente de esto último nos habla David Jiménez, abogado y economista, quien asegura que si tu vivienda había sido previamente alquilada, terminarás pagando más impuestos al venderla. La razón de ello sería que "cuando vendes una casa tendrás que pagar impuestos por la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta".

De este modo, Hacienda te exigiría descontar la amortización acumulada del precio de adquisición, haciendo que este último sea menor. Como consecuencia de ello, tendrías mayor ganancia, y a su vez mayor tributación, lo que se traduce en el pago de más impuestos en tu declaración de la renta.

Regulaciones según la Ley de Vivienda 2025

Existen algunas medidas establecidas desde el 1 de enero de 2025 mediante la denominada Ley de Vivienda 2025. En esta, se establecen medidas en cuanto a contratos de arrendamiento, actualización de precios y condiciones fiscales para propietarios e inquilinos.

De esta forma, se establecerían algunos cambios clave frente a la regulación anterior:

  • Tope en el incremento del alquiler, limitando el aumento anual de la renta a un 3% máximo
  • Impuesto sobre viviendas vacías, imponiéndose un recargo de hasta el 150% en el IBI para viviendas que permanezcan vacías más de dos años
  • Definición de gran tenedor como la persona o entidad con más de 10 inmuebles o 1.500 m² de uso residencial
  • Protección frente a desahucios, otorgando a los inquilinos vulnerables el derecho a una prórroga de un año tras el vencimiento del contrato
  • Pago de gastos inmobiliarios, estableciéndose que los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato correrán a cargo del propietario
  • Incentivos fiscales para aquellos propietarios que alquilen en zonas tensionadas o con precios por debajo del mercado

Además, en esta ley se tienen en cuenta otros aspectos, en gran parte regulados por las autoridades europeas, como serían los estándares energéticos y de sostenibilidad. Estos parámetros se encargan limitar la venta de viviendas a partir del año 2030, exigiendo para estas un certificado energético mínimo de tipo C o superior. Por ello, toda vivienda que no cumpla con los requisitos exigidos deberá ser reformada o modificada antes de venta.

Según declaraciones oficiales, la ley pretendería impulsar la rehabilitación de viviendas, con el objetivo de mejorar su eficiencia energética y reducir las emisiones de carbono. En vista de estas medidas, los propietarios de viviendas deberán permanecer en espera de nuevas regulaciones o modificaciones de la ley, para así evitar cualquier perjuicio a nivel fiscal.

