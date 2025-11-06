El Ibex 35 trata de mantener los 16.000 puntos pese a la fuerte corrección de Aena

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este jueves con una caída del 0,15%, manteniendo la cota psicológica de los 16.000 puntos y situándose en los 16.074,9 puntos en una jornada en la que se publicará una avalancha de resultados empresariales y en la que se conocerán las decisiones sobre los tipos de interés del Banco de Inglaterra y del Banco de Noruega. En el arranque, además de ArcelorMittal, destacaban los avances de Redeia (+0,85%) y Naturgy (+0,82%), frente a los retrocesos de Aena (-5,07%), Logista (-1,11%) e IAG (-0,79%).

Las acciones de Aena caían un 5,07% en la apertura de la Bolsa de este jueves, hasta situarse en 22,53 euros por título, después de que la compañía adviertiera anoche --con el mercado ya cerrado-- de los "efectos nocivos" que sufriría el sistema aeroportuario español y la propia empresa si finalmente entrase en vigor, previa ratificación en el pleno del Congreso de los Diputados, la enmienda introducida por parte del PP al texto del proyecto de Ley de Movilidad Sostenible y que supondría la congelación de las tasas aeroportuarias de 2027 a 2031.

ArcelorMittal ha tomado el protagonismo de la apertura tras anunciar que ganó 2.975 millones de dólares (2.590 millones de euros) en los nueve primeros meses de 2025, un 72% más que en el mismo periodo del año anterior. La multinacional ha elogiado la propuesta de la Comisión Europea para el sector y se muestra “optimista respecto a las perspectivas del negocio en 2026”. Al inicio de la jornada, sus acciones lideraban las subidas del Ibex 35 con un +3,63%.

Rovi informó antes de la apertura que obtuvo un beneficio neto de 97,7 millones de euros entre enero y septiembre, un 14% menos que en el mismo periodo de 2024. Logista cerró su ejercicio fiscal 2025 (a 30 de septiembre) con un beneficio neto de 281 millones, un 8,8% inferior, y pagará un dividendo total de 277 millones en un contexto de elevada complejidad macroeconómica y geopolítica.

En el ámbito corporativo y regulatorio, el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por SEPI, ha recibido la cancelación total anticipada de la ayuda temporal concedida a Air Europa, por 475 millones de euros más intereses, adelantando en un año la fecha prevista de devolución. Por su parte, Sonelgaz Production d'Electricité (SPE) ha ejecutado de manera “inesperada” los avales del contrato con Duro Felguera para una central de ciclo combinado en Djelfa (Argelia), por un importe equivalente a 54,8 millones de euros. Además, Naturgy ha sido reincorporada a los índices MSCI con efecto el 25 de noviembre, tras elevar su capital flotante por encima del 18% del capital social.

Las principales Bolsas europeas abrían en negativo: París (-0,67%), Milán (-0,26%), Fráncfort (-0,16%) y Londres (-0,10%). En materias primas, el Brent retrocedía un 0,08% hasta 63,47 dólares el barril y el West Texas Intermediate (WTI) caía un 0,03% hasta 59,58 dólares. En divisas, el euro se cambiaba a 1,1513 dólares, mientras que el bono español a 10 años veía descender su rendimiento hasta el 3,168%.