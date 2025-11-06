CCOO pide a Laporta que ataje las irregularidades en las obras del Camp Nou: "Están manchando la imagen del Barça"

La secretaria general de CCOO de Catalunya, Belén López, le ha reclamado por carta al presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, que "deje de mirar hacia otro lado" y se implique personalmente para atajar las múltiples irregularidades laborales que se producen y se han ido produciendo en las obras del Camp Nou. "Vemos con preocupación como una institución deportiva tan importante en nuestro país está manchando su imagen por no garantizar un trato digno a los trabajadores y trabajadoras de las obras de su nuevo estadio", afirma la dirigente sindical en una misiva.

El sindicato CCOO protagonizó el martes de esta semana una protesta en las puertas del estadio blaugrana. Una veintena de trabajadores de origen turco y que hasta ahora estaban trabajando en las obras a través de una empresa subcontratada fueron despedidos al acudir al sindicato. Estos han denunciado que estos y otros empleados están operando 'simpapeles' y con la complicidad de la empresa a cargo de las obras, Limak. La Inspección de Trabajo ya ha iniciado una investigación al respecto y, según ha podido saber este medio, ha podido detectar alrededor de medio centenar de empleados sin todos los papeles en regla.

Los despidos de estos trabajadores son el último de una nutrida serie de episodios de prácticas fraudulentas a nivel laboral acaecidos durante los dos últimos años en las obras del Camp Nou. Una serie de episodios que ha ido destapando EL PERIÓDICO, cuando a los seis meses de comenzar los trabajos pudo certificar como decenas de empleados operaban en situación irregular. Estos, empleados en empresas subcontratadas por Limak, denunciaron salarios por debajo de convenio y que, en algunos casos, no alcanzaban a los 1.000 euros mensuales; jornadas excesivas de más de 10 horas al día y entre seis y siete días a la semana; tratos vejatorios por parte de superiores y, en última instancia, el despido si protestaban.

"Le escribo esta carta para pedirle que, como presidente del Barça, una entidad histórica, señera y de referencia en Catalunya, se implique personalmente para resolver la situación en la que se encuentran los trabajadores y trabajadoras de las empresas que ha contratado para hacer las obras del Camp Nou", le reclama López a Laporta.

EL PERIÓDICO destapó en noviembre de 2023 como decenas de trabajadores, la mayoría de ellos de origen extranjero, trabajaban en condiciones que, posteriormente, la Inspección de Trabajo certificó como irregulares. Unas informaciones que provocaron una 'caza de brujas' entre los obreros. "Si hablas con periodistas, a la calle", relató, por aquel entonces, un trabajador que les dijeron los capataces de la obra. Y que el presidente Joan Laporta calificó de "meras incidencias". A fecha de julio del año pasado, la Inspección de Trabajo había aflorado 1,5 millones de euros en salarios impagados y horas extra entre las subcontratas de las obras del Camp Nou. Una cifra que ha ido aumentando en los meses posteriores.

De Rumanía hasta Palestina

"Hemos de lamentar que la vulneración de derechos se ha ido repitiendo de manera reiterada y constante", le ha reprochado la secretaria general de CCOO de Catalunya al líder blaugrana. En junio de 2024 este medio publicó una investigación realizada durante meses en la que retrató cómo decenas de trabajadores fueron traídos desde Rumanía sin contrato y vivían hacinados en hoteles de Calella. Las informaciones provocaron que la Generalitat abriera otra inspección y, al denunciar su situación, varios de esos empleados fueron expulsados de las obras, quedándose sin parte del dinero que les debían ni techo en Catalunya. "Nos dan 300 euros para volver a casa", explicó uno de ellos.

Este pasado verano un grupo de refugiados palestinos denunciaron como fueron despedidos al caer enfermos o protestar por las largas jornadas de trabajo que no les remuneraban como tal. "Me han tratado mal, con racismo, me han engañado cuando después de lo que he dejado atrás lo que necesitaba era seguridad... Me he sentido como si trabajara para una empresa israelí", narró uno de estos a este medio.