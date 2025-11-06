La economía catalana modera su crecimiento hasta el 2,4%, cuatro décimas menos que la española

La economía catalana creció durante el tercer trimestre de este año a un ritmo interanual del 2,4%, una décima menos que el trimestre anterior y agranda así la brecha con el avance de la economía española, que en ese mismo periodo registró un crecimiento de su Producto Interior Bruto (PIB) del 2,8%.

Así lo constatan los datos actualizados este jueves por el Idescat, que constatan cómo los servicios (y en menor medida la agricultura) han bajado una marcha y han lastrado la mejora de la industria y la construcción. Según las previsiones oficiales, el ejercicio no cerrará muy lejos de ese 2,4% y, a falta de potenciales revisiones, Economia proyecta un crecimiento anual del 2,5%.

Pese a esa muy leve desaceleración, la consellera de Economia de la Generalitat, Alícia Romero, ha calificado los datos como "buenos" y ha destacado que Catalunya crece "por encima de la Unión Europea". "La economía funciona bien", ha enfatizado, durante su intervención este mismo jueves en el congreso del Col·legi d'Economistes de Catalunya.

La consellera de Economía ha incidido en la comparación con la media de las economías europeas, con las que Catalunya mantiene aún una distancia sustancial. Mientras la media de la UE creció durante el tercer trimestre al 1,5%, Catalunya lo hace casi un punto por encima (2,4%).

Romero ha alabado la evolución del PIB catalán, pero también ha reconocido que el tejido productivo tiene serios retos por delante, como repartir mejor esa riqueza generada. "En Catalunya tenemos un 33% de pobreza infantil, nos debería dar vergüenza", ha aseverado.

Otra asignatura pendiente que ha señalado es la productividad, que es "baja y no crece", según ha afirmado, pese a los recientes brotes verdes que han detectado organismos como la Cambra de Comerç de Barcelona. Según el informe que presentaron la semana pasada, durante el último año la productividad por hora trabajada ha aumentado en Catalunya un 2%, frente al 1,2% que lo ha hecho en la media española.

La consellera de Economia ha señalado que una vía para reforzar la productividad catalana pasa por hacer más grandes las empresas catalanas. "Tenemos que ver como entre todos contribuimos a ganar dimensión empresarial, con más financiación", ha aseverado.

Optimista con los presupuestos y la financiación

Romero se ha mostrado optimista en relación con los dos grandes cometidos que tiene su conselleria por delante durante los próximos meses: elaborar y sacar adelante unos nuevos presupuestos para la Generalitat y definir y pactar un nuevo modelo de financiación para Catalunya.

Autoridades políticas asisten al Congreso del Col·legi d'Economistes / Ferran Nadeu

"Es la voluntad del Govern tener el año que viene unos nuevos presupuestos, que diferente es gestionar sin una crisis económica, tenemos que aprovechar los vientos de cola", ha afirmado, en referencia a las nuevas cuentas públicas.

Unos presupuestos que la ley dicta que el Govern debiere presentar un nuevo proyecto antes del 15 de octubre y ya acumula tres semanas de retraso a tal efecto. Por el momento, sí ha anunciado su pretensión de elevar el techo de gasto un 7%, hasta un total de 40.524 millones de euros de capacidad.

Y, en relación a la renovación del modelo de financiación autonómica, caducado desde 2014, no ha desvelado el minuto y resultado de las negociaciones con sus colegas del PSOE y se ha limitado a manifestar el deseo de acabar alcanzando un acuerdo y poder validarlo también en el Congreso.