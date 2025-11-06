Barcelona marca el récord de presión del alquiler y lidera la caída de oferta en 2025

Barcelona vuelve a ser el epicentro de la tensión de precios que vive el mercado del alquiler en España. En el tercer trimestre de este año, cada vivienda que se puso en arrendamiento en la mayor provincia catalana por población recibió 444 interesados en solo diez días, nuevo máximo histórico y síntoma de una competencia cada vez más intensa entre inquilinos. El récord hasta ahora estaba en 437, que se alcanzó en el segundo trimestre de este segundo año, según las estimaciones del Barómetro del Alquiler elaborado por el Observatorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro.

La mayor provincia catalana en población sigue sin ser capaz de amortiguar la sangría de oferta de alquileres de larga duración que arrastra desde hace años. Este 2025, las proyecciones apuntan a que esta provincia perderá 7.330 inmuebles con respecto a 2024. A pesar de las limitaciones a los precios del alquiler, Barcelona sigue siendo la provincia más cara para vivir de alquiler, con una media de 1.654 euros, un 3,1% más que hace un año, aunque sube menos que en el resto del país. Pero los efectos de la zona tensionada en Catalunya no solo se circunscriben a Barcelona, sino que se extienden a sus provincias vecinas. Girona es, de hecho, la segunda provincia con la presión del alquiler más alta, con 140 interesados por una misma vivienda en diez días. Tarragona, aunque con unas cifras más bajas, también registra un dato muy elevado de 93 contactos por cada inmueble.

La fotografía se repite en otras áreas declaradas tensionadas. En los últimos tres meses, los precios se han estabilizado con respecto al trimestre anterior, pero el efecto combinado de topes y expectativas ha sido una demanda al alza y una oferta a la baja. La competencia entre inquilinos se intensifica y las previsiones apuntan a recortes apreciables de stock en 2025. Destacan los casos de Guipúzcoa y Vizcaya, donde el Barómetro del Alquiler anticipa contracciones del 23,5% y del 17,3%, respectivamente. Aun con rentas contenidas en el margen, estas provincias figuran entre las más caras del país y superan, junto con Álava y Navarra, la barrera de los 1.000 euros de media.

En el plano nacional, la presión media baja de 141 a 136 interesados por vivienda en diez días, pero el mapa es desigual. Además de Barcelona y Girona, los niveles más altos se registran en Las Palmas (130), Baleares (129), Vizcaya (128), Santa Cruz de Tenerife (106), Madrid (103), Valencia (103) y Guipúzcoa (102). En las zonas tensionadas, la presión crece de forma generalizada: a las cuatro provincias catalanas se suman Guipúzcoa, Vizcaya, Navarra (37) y A Coruña (55). Entre los repuntes destaca Zaragoza, que escala hasta 92 contactos por inmueble frente al trimestre anterior. En el extremo opuesto, Alicante registra uno de los descensos más pronunciados y pasa de 126 a 84 interesados por vivienda en diez días, aunque por primera vez su precio medio supera los 1.000 €.

La oferta residencial seguirá encogiéndose este año. El Observatorio del Alquiler proyecta que en 2025 saldrán al mercado 696.118 viviendas, 21.220 menos que en 2024. La tendencia a la baja persiste tras un año 2024 en el que ya se incorporaron 96.512 viviendas menos que en 2023. Además de Barcelona, las mayores caídas absolutas previstas se concentran en Sevilla (–3.095), Asturias (–2.037) y Valencia (–2.014). El ajuste, sin embargo, es especialmente severo si se mide en términos relativos en el País Vasco, donde las tasas de contracción esperadas son las más elevadas del territorio.

Alquileres de media a 1.000 euros

Vivir de alquiler en España es más caro que nunca. El precio medio del alquiler es de 1.187 euros. Aunque existen profundas diferencias entre territorios, con provincias como Badajoz, Jaén o Ciudad Real por debajo de los 600 euros, en doce de estas los precios superan ya los 1.000 euros de media. Se trata, además de Barcelona, de Baleares (1.648 euros), Madrid (1.590 euros), Guipúzcoa (1.480 euros), Vizcaya (1.312 euros), Málaga (1.275 euros), Las Palmas (1.133 euros), Valencia (1.131 euros), Santa Cruz de Tenerife (1.090 euros), Álava (1.040 euros), Navarra (1.025 euros) y, por primera vez, Alicante (1.002 euros).

El precio del alquiler en España aumentó en el tercer trimestre de 2025 un 2,3% con respecto al segundo trimestre del año y un 6,3% si se tiene en cuenta el mismo periodo de 2024. Zamora (+11,4%) y Asturias (+10,8%) son las provincias que registraron el mayor incremento interanual.

El Observatorio del Alquiler, impulsado por la Fundación Alquiler Seguro, con un equipo de investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y la Universidad Complutense de Madrid (UCM), es el primer centro de investigación en España especializado en el mercado del alquiler. El Observatorio ofrece información valiosa tanto para la toma de decisiones empresariales como para la formulación de políticas públicas informadas, contribuyendo a mejorar la calidad de vida y el bienestar de la sociedad.